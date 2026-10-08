Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng và doanh nghiệp khi xảy ra cháy

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì cuộc họp. Ảnh: T.V

Tại cuộc họp, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã báo cáo sơ bộ công tác tổ chức chữa cháy, CNCH 2 vụ cháy cũng như công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với cơ sở bị cháy. Theo đó, đơn vị đã tổ chức chữa cháy và CNCH theo các giai đoạn, bảo đảm công tác chỉ huy, điều hành được tiến hành khẩn trương, dứt khoát, khống chế không để đám cháy phát triển nhanh và lan rộng ra các khu vực lân cận, không để xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, quá trình chữa cháy cũng bộc lộ nhiều tồn tại trong công tác xử lý thông tin ban đầu, chỉ huy chữa cháy…

Trên cơ sở phân tích đặc điểm từng vụ cháy, nhiều bài học kinh nghiệm và các tồn tại, hạn chế cũng đã được phân tích, làm rõ, đặc biệt là việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, CNCH của người đứng đầu cơ sở, doanh nghiệp khi xảy ra cháy. Trong đó, công tác cung cấp thông tin cho lực lượng chữa cháy vẫn còn nhiều hạn chế khiến thời gian vàng chữa cháy bị bỏ lỡ, đồng thời gây nhiều thiệt hại hơn cho doanh nghiệp.

Đại diện đơn vị chữa cháy phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.V

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị: Các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác PCCC. Doanh nghiệp phải chủ động hơn nữa trong phòng cháy cũng như kết nối, cung cấp thông tin, lắp đặt và sử dụng thiết bị truyền tin báo cháy để nhanh chóng xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Đối với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu nhanh chóng nắm thông tin, điều động lực lượng phù hợp và phối hợp nhịp nhàng với đơn vị quân đội, lực lượng chữa cháy chuyên ngành gần nhất để tham gia chữa cháy; đồng thời nâng cao công tác chỉ huy điều hành chữa cháy.