Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc

Ông Trần Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - phát biểu tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có ông Trần Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; bà Vũ Thị Giáng Hương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương - phát biểu định hướng tại Hội nghị

Trong quý III, các cơ quan báo chí cơ bản đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan chủ quản; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra sai sót nghiêm trọng về chính trị, tư tưởng. Công tác thông tin về Mặt trận, đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được quan tâm, có nhiều nội dung thiết thực thông qua việc chủ động thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và những vấn đề được Nhân dân quan tâm; tăng cường các bài viết về giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nông dân, phụ nữ, trẻ em và các tầng lớp nhân dân.

Công tác chuyển đổi số, ứng dụng AI và phát triển báo chí đa nền tảng có bước chuyển biến tích cực, góp phần đa dạng hóa các kênh thông tin trên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Các sự kiện truyền thông, hoạt động xã hội, từ thiện được tổ chức ngày càng bài bản, góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.

Bà Vũ Thị Giáng Hương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đối với các tạp chí, bên cạnh việc duy trì nội dung chuyên ngành, nhiều cơ quan đã chú trọng nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng hàm lượng khoa học, mở rộng phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức chuyên môn; từng bước đổi mới quy trình biên tập, xuất bản theo hướng chuyên nghiệp hơn.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát vị trí việc làm, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, các kết luận của Trung ương, Luật Báo chí 2025 và chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Việc tinh gọn bộ máy được thực hiện gắn với phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng vị trí, chức danh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phóng viên về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Nhìn chung, các cơ quan báo chí đang từng bước thích ứng với yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và môi trường truyền thông số.

Làm rõ hơn vai trò, bản sắc của báo chí trong hệ thống Mặt trận

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng cho biết, quý IV năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, là thời gian tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghị quyết đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đồng thời có nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của Mặt trận và các tổ chức thành viên, là quý cuối để thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra.

Phó Chủ tịch Trần Thắng đề nghị, các cơ quan báo chí phải chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền của quý IV, bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi chủ trương, chính sách lớn phải được chuyển tải theo hướng dễ hiểu, thiết thực, gắn với những vấn đề Nhân dân quan tâm; chú trọng phân tích, phản ánh thực tiễn.

“Mỗi cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ của Mặt trận, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác chăm lo người nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời chủ động thông tin về các sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và các ngày truyền thống của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng”, Phó Chủ tịch Trần Thắng gợi mở.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Phó Chủ tịch Trần Thắng cũng đề nghị cần làm rõ hơn vai trò, bản sắc và chức năng đặc thù của báo chí trong hệ thống Mặt trận. Báo chí trong hệ thống không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin về hoạt động của cơ quan chủ quản mà phải thực sự trở thành một phương tiện quan trọng để thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân. Báo chí Mặt trận cần dành sự quan tâm đúng mức cho các nội dung về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

"Báo chí của Mặt trận phải đi sâu vào đời sống, tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi cơ quan báo chí cần xác định rõ: đối tượng phục vụ là ai, vấn đề cần quan tâm là gì, và thông tin của mình đóng góp như thế nào vào việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận và cơ quan chủ quản", Phó Chủ tịch Trần Thắng gợi mở.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại Hội nghị

Cũng theo Phó Chủ tịch Trần Thắng, báo chí cần đi sâu hơn vào thực tiễn, đến với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân; phản ánh những vấn đề dân sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách. Đồng thời, cần tăng cường các tuyến bài phân tích chính sách, phản ánh sáng kiến, cách làm hay, những mô hình hiệu quả; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thông tin phải đi từ Nhân dân và trở lại phục vụ Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Báo chí cần chủ động phát hiện vấn đề, không chỉ phản ánh hiện tượng mà phải đi sâu phân tích nguyên nhân, tác động, trách nhiệm và giải pháp; theo dõi đến cùng kết quả xử lý những vấn đề đã được phản ánh. Giám sát, phản biện xã hội phải có căn cứ, có trách nhiệm, khách quan và xây dựng; không chạy theo thông tin chưa được kiểm chứng, không để tâm lý đám đông trên mạng xã hội chi phối hoạt động báo chí. Đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, cần đặc biệt coi trọng quy trình kiểm chứng, biên tập và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí.”, Phó Chủ tịch Trần Thắng nêu rõ.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Trần Thắng đề nghị các cơ quan báo chí cần tiếp tục đầu tư cho nền tảng số, phát triển nội dung đa phương tiện, báo chí dữ liệu, eMagazine, Longform, Podcast, Infographic, Video; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với điều kiện của từng cơ quan. Tuy nhiên công nghệ chỉ là phương tiện, điều quan trọng nhất vẫn là tính chính xác, tính chính thống, tính định hướng, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Đồng thời cần chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức và đội ngũ; bảo đảm sau sắp xếp không làm giảm chất lượng chuyên môn, mà phải nâng cao hiệu quả hoạt động. Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí trong việc bảo đảm hoạt động báo chí đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng chính trị, tuân thủ pháp luật, giữ vững tính tư tưởng, chính chính xác và trách nhiệm xã hội của báo chí.

"Trong quý IV, mỗi cơ quan báo chí phải quán triệt sâu sắc yêu cầu: không chỉ thông tin về hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, mà phải trực tiếp góp phần thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc", Phó Chủ tịch Trần Thắng nhấn mạnh.

Nguồn: mattran.org.vn