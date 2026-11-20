Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập ở các cấp trong toàn Vùng năm 2026. Báo cáo tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, thiếu sót, phân tích nguyên nhân và trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đồng thời rút kinh nghiệm từ những vụ việc mất an toàn trong toàn quân, Quân chủng và Vùng, đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Phạm Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác bảo đảm an toàn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tính mạng và sức khỏe bộ đội.

Đồng chí Tư lệnh Vùng nhấn mạnh yêu cầu nêu cao trách nhiệm của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp; kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, đơn giản, biểu hiện xem nhẹ các quy định, quy trình an toàn. Mỗi cán bộ phải sâu sát, tỉ mỉ; mỗi cơ quan, đơn vị chủ động nhận diện, phòng ngừa nguy cơ ngay từ đầu; mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác chấp hành nghiêm các quy định, quy trình an toàn.

Toàn cảnh hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập năm 2026.

Trong đó, lấy phòng ngừa là chính, trách nhiệm của người chỉ huy làm khâu then chốt; đồng thời xác định kết quả bảo đảm an toàn là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn, tạo chuyển biến vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng Vùng 3 Hải quân vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.