Công nhân thi công công trình phục vụ APEC 2027. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Tại Đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa 8 dự án, công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027, gồm: Khu Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; Dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng Trung tâm Hội nghị APEC cùng các công trình chức năng; Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ; Dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Dự án Đại lộ APEC; Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Tuyến đường tỉnh ĐT.975 và Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng (bìa trái) yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị cập nhật tiến độ hoàn thành công trình. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Qua kiểm tra, các dự án đều đang được chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị triển khai bám sát tiến độ đề ra.

Để bảo đảm tính đồng bộ, mỹ quan và hoàn thành đúng lộ trình phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng của quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, rà soát, ấn định mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho từng hạng mục; nhất là các hạng mục không gian chức năng bên trong Trung tâm Hội nghị như nhà hát, phòng họp, phòng tiếp khách và hệ thống tuyến đường gom kết nối.

Đối với dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị phải tập trung hoàn thành dứt điểm trước ngày 25/12.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trung tâm Hội nghị APEC. (Ảnh: HOÀNG DUNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở, Đặc khu Phú Quốc xử lý dứt điểm nơi bãi đổ thải tạm; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về giải phóng mặt bằng và trật tự xây dựng.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm trật tự xây dựng hoặc không chấp hành bàn giao mặt bằng, các cơ quan chức năng phải kiên quyết xử lý vi phạm, buộc tháo dỡ công trình trái phép và tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, tạo mặt bằng sạch để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.