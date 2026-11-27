Hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” là mô hình tự quản của cộng đồng dân cư mang tính lợi ích chung, được người dân tự giác bàn bạc, tự nguyện tham gia, thành viên các Tổ Nhân dân tự quản phát huy vai trò tích cực trong tham gia và vận động Nhân dân tham gia hoạt động tại địa phương, góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, thông qua việc tham gia các hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, đảng viên duy trì thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú (nay là Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5-10-2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú).

Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” được tổ chức ít nhất mỗi tháng 1 lần, thường là vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật để thực hiện mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”.

Theo đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trực tiếp tham gia các hoạt động chủ yếu như: Phát quang bụi rậm, cây che khuất tầm nhìn các tuyến đường, vệ sinh môi trường, quét dọn, thu gom rác thải, trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn; vận động không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; tuyên truyền về ứng xử văn hóa, văn minh khi tham gia giao thông; tham gia vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo... mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Qua triển khai tổ chức thực hiện, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ngành và các tầng lớp Nhân dân đánh giá hiệu quả mang lại của mô hình là rất cao; kịp thời định hướng nội dung và phương thức tổ chức hoạt động “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng” theo đúng tính chất là tổ chức của Nhân dân.

Từ đó, hoạt động dần đi vào nền nếp, được duy trì thực hiện thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là tạo được sự chuyển biến rõ nét về ý thức của người dân trong xây dựng tinh thần tự chủ, tự quản, tự quyết tại cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.