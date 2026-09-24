Nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với tình hình mới, điều kiện mới

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Cương

Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự hội nghị.

Trong 9 tháng của năm 2026, Đảng ủy phường Phước Bình luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị, bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, liên tục, thông suốt; phương thức lãnh đạo, điều hành từng bước chuyển từ giao nhiệm vụ chung sang quản lý theo tiến độ và sản phẩm, thực hiện nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền); Thu ngân sách đạt 106,5% so với dự toán điều chỉnh; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính có chuyển biến rõ nét, từng bước gắn chuyển đổi số với đổi mới phương thức quản trị, điều hành.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Bình Huỳnh Thị Thùy Trang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Cương

Cùng với đó, phường đã ban hành Bộ giá trị cốt lõi văn hóa, con người Phước Bình và hoàn chỉnh nội dung biên soạn “Lịch sử, văn hóa và con người Phước Bình”, qua đó từng bước gắn phát triển văn hóa với giữ gìn bản sắc, giáo dục truyền thống và xây dựng con người trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phước Bình Thái Thanh Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Cương

Hội nghị cũng thông qua Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 111-KH/ĐU ngày 30-5-2026 của Đảng ủy phường về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1-5-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”…

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phước Bình Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Cương

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Đảng ủy phường Phước Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra những điểm nghẽn mà phường đang tập trung tháo gỡ. Trong những tháng còn lại của năm, Phước Bình sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, nâng chất tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; khắc phục hạn chế trong phối hợp ngang, thực hiện nghiêm “6 rõ” đối với các nhiệm vụ liên ngành; củng cố sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, sớm hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết năm 2026.

Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Cương

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ phường để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả.

Đồng chí Hà Anh Dũng đề nghị cán bộ, đảng viên phường Phước Bình chủ động đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với tình hình mới, điều kiện mới, phương thức làm việc mới; xây dựng lộ trình ưu tiên, nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết năm 2026.

Trong đó, tập trung quyết liệt hoàn thành Cụm công nghiệp Sơn Hà 1, Sơn Hà 2 để Phước Bình sớm trở thành điểm sáng về cụm liên kết ngành, công nghiệp hỗ trợ, thương mại - dịch vụ và logistics; chuẩn bị sẵn sàng danh mục công trình đầu tư năm 2027 và duy trì tỷ lệ giải ngân vốn 100%; đẩy mạnh chuyển đổi số một cách toàn diện, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu thành phố về chuyển đổi số, thực hiện tốt chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, bình dân học vụ số; đưa việc sử dụng hệ thống KPI và AI vào đánh giá cán bộ phải đồng bộ, rõ, chính xác, minh bạch, thực chất…