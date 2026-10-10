Nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao ở mỗi người dân

Dự Lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm cầu Điện Biên.

Tham dự tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành.

Lễ phát động thu hút đông đảo các lực lượng, vận động viên, người dân, học sinh tham gia.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Dân cường thì quốc thịnh”. Một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh. Một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh. Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng, Nhà nước ta luôn đặt con người và sức khỏe Nhân dân vào vị trí trung tâm của phát triển.

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi người dân Việt Nam dù ở lứa tuổi nào, làm công việc gì và sống ở đâu hãy lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên; để thể thao trở thành niềm tin và niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của cộng đồng.

Đại biểu, các lực lượng, vận động viên, người dân hưởng ứng lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia đi bộ tại lễ phát động.

Tại Điện Biên, sau nghi thức phát động, gần 5.000 đại biểu, vận động viên, người dân đã tham gia chạy, đi bộ theo lộ trình và về đích tại khu vực phía trước phố đi bộ Mường Thanh. Hoạt động nhằm lan tỏa thông điệp sức khỏe Nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội, từng bước đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày.

Đông đảo các lực lượng tham gia lễ phát động.

Người dân hào hứng tham gia lễ phát động.

Việc lựa chọn môn thể thao phù hợp với thể trạng, lứa tuổi và duy trì tập luyện thường xuyên sẽ giúp mỗi người hình thành thói quen vận động, nâng cao thể lực, phòng ngừa bệnh tật. Qua đó, đưa phong trào thể dục, thể thao phát triển sâu rộng, trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của người dân, góp phần xây dựng con người Điện Biên khỏe mạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống văn hóa cơ sở.