Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp sáng 12/10. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 12/10, tiếp tục Phiên họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu rõ, việc xây dựng Luật nhằm tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực; đơn giản hóa trình tự, thủ tục đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Dự thảo bổ sung các quy định về đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính-ngân sách và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý ngân sách nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). (Ảnh: DUY LINH)

Cùng với đó, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, điều hành ngân sách; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Trong báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính lưu ý, các quy định về quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư công cần được thiết kế theo hướng rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Tiếp tục nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu cần thiết trong quá trình chuẩn bị, quyết định và triển khai dự án.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện các quy định về phân bổ, chuyển nguồn ngân sách và đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của các chương trình, nhiệm vụ, dự án đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Các quy định cần bảo đảm quy định rõ nguyên tắc, tiêu chí và trách nhiệm thực hiện, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, khả thi trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đã đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Lưu ý một số nội dung, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các quy định chi tiết trong dự thảo, bảo đảm bao quát đầy đủ các lĩnh vực ngân sách nhà nước và đầu tư công, không để phát sinh khoảng trống pháp luật khi thực hiện hợp nhất hai luật, đồng thời khắc phục triệt để các bất cập trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Về phân cấp, phân quyền, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, cần rà soát toàn diện các quy định nhằm bảo đảm phù hợp với đường lối của Đảng, đặc biệt là các yêu cầu tại Kết luận số 76 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các nội dung này phải thống nhất với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nguyên tắc “phân cấp, phân quyền phải gắn liền với nguồn lực, năng lực tổ chức thực hiện, trách nhiệm giải trình, cơ chế báo cáo và công tác kiểm tra, giám sát”.

Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị xác định rõ phạm vi điều chỉnh và thẩm quyền điều phối, lồng ghép các nguồn vốn, không để xuất hiện cơ chế điều chỉnh vốn vượt thẩm quyền.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiến hành thẩm tra chính thức dự án Luật để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.