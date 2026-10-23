Nâng cao tỉ lệ tích hợp tài khoản an sinh xã hội vào ứng dụng VNeID

Hiện toàn tỉnh có 392.747/1.087.766 công dân từ đủ 14 tuổi có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã tích hợp tài khoản ngân hàng hưởng ASXH trên ứng dụng VNeID, đạt tỉ lệ rất thấp, chỉ 36,1%. Nhằm nâng cao tỉ lệ tích hợp tài khoản ASXH trên ứng dụng VNeID, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đợt cao điểm nâng cao tỉ lệ tích hợp tài khoản ASXH vào ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh từ nay đến hết năm 2026; quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và người dân về quyền, trách nhiệm và lợi ích của việc tích hợp tài khoản ASXH vào ứng dụng VNeID; góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc thực hiện chính sách ASXH trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai các điểm hỗ trợ mở, tích hợp tài khoản ngân hàng hưởng ASXH và các thông tin cơ bản trên ứng dụng VNeID trong cộng đồng dân cư - Ảnh: N.L.M

Theo đó, thông qua đợt cao điểm, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu 100% công dân từ đủ 14 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tích hợp tài khoản ASXH trên ứng dụng VNeID, trong đó yêu cầu tỉ lệ tích hợp đạt tối thiểu 60%; 100% người hưởng ASXH hằng tháng đã có tài khoản ngân hàng tiến hành tích hợp tài khoản ASXH trên ứng dụng VNeID, gồm: Người hưởng lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội (hiện có 71.406 người đã có tài khoản); người có công với cách mạng (hiện có 27.269 người đã có tài khoản); đối tượng bảo trợ xã hội (hiện có 72.675 người đã có tài khoản).

Quá trình triển khai, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Triển khai các điểm hỗ trợ mở, tích hợp tài khoản ngân hàng hưởng ASXH và các thông tin cơ bản trên ứng dụng VNeID trong cộng đồng dân cư; kiến nghị cơ quan Trung ương hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc vượt thẩm quyền trong tích hợp tài khoản ngân hàng hưởng ASXH trên ứng dụng VNeID và tổ chức làm việc với các ngân hàng đồng hành, hỗ trợ các địa phương mở tài khoản ngân hàng cho công dân để tích hợp tài khoản ASXH trên ứng dụng VNeID. Đồng thời thực hiện 3 giải pháp bổ trợ, gồm: Triển khai phong trào "Ngành ngân hàng tiên phong hỗ trợ công dân số"; triển khai mô hình "Hỗ trợ công dân số tại bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính các cấp" và triển khai mô hình "Mỗi học sinh, một công dân số".