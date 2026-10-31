Nâng cao thu nhập từ nông nghiệp

Cùng với mở rộng quy mô sản xuất, người dân chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế hàng hóa, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Tận dụng lợi thế đất đai, năm 2024, chị Hà Thị Bình ở thôn Khe Chung mạnh dạn vay vốn mở rộng diện tích trồng quế, nuôi ong và phát triển cây ăn quả. Từ việc tích cực học hỏi kinh nghiệm, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, gia đình chị từng bước hình thành mô hình kinh tế tổng hợp.

Đến nay, gia đình chị có 5 ha quế từ 2 - 5 năm tuổi, 30 đõ ong mật và hơn 1 ha cây ăn quả, chủ yếu là bưởi da xanh. Các hoạt động sản xuất mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Chị Bình chia sẻ: “Chúng tôi đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển lâu dài bền vững để có nguồn thu nhập ổn định".

Gia đình chị Phạm Phương Chinh ở thôn Khe Kìa tiên phong áp dụng phương pháp trồng quế theo hướng hữu cơ trên diện tích 5 ha. Thay vì sử dụng hóa chất, chị chú trọng sử dụng phân hữu cơ vi sinh, chăm sóc đất bằng phương pháp tự nhiên và tận dụng thảm lá để giữ ẩm.

Theo chị Chinh, việc chuyển đổi phương thức canh tác không chỉ hướng đến bảo vệ đất mà còn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Chị Chinh cho biết: “Trước đây, gia đình chưa chú trọng bảo vệ đất. Từ khi chuyển sang trồng quế hữu cơ, chúng tôi quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm và quy trình chăm sóc. Được doanh nghiệp thu mua tận nơi, đầu ra thuận lợi hơn, gia đình yên tâm sản xuất lâu dài”.

Tại thôn Khe Đóm, năm 2024, ông Trần Văn Cường chuyển 4 sào ruộng trũng kém hiệu quả sang nuôi cá, thu lãi 40 triệu đồng từ lứa đầu tiên. Ông tiếp tục đầu tư nuôi khoảng 400 con vịt mỗi lứa, duy trì gần 10 con trâu, bò. Nhờ kết hợp các mô hình, gia đình ông có thu nhập sau chi phí khoảng 200 triệu đồng mỗi năm.

Ông Cường chia sẻ: “Chuyển ruộng trũng sang nuôi cá giúp gia đình có thêm nguồn thu để tái đầu tư, tận dụng tốt hơn diện tích và nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế”.

Các mô hình trồng quế, nuôi ong, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi cho thấy hiệu quả từ việc tổ chức sản xuất phù hợp, khai thác tốt nguồn lực và đa dạng hóa sinh kế.

Ông Đỗ Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Hạ cho biết, xã tập trung vận động người dân phát triển các mô hình nông nghiệp phù hợp như trồng quế, chăn nuôi đại gia súc, kinh tế VAC, góp phần ổn định thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Xã Phong Dụ Hạ hiện có trên 100 mô hình kinh tế hiệu quả, thu nhập từ 400 triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi năm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục vận động người dân đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, nâng cao chất lượng nông sản, gắn sản xuất với thị trường. Nhờ phát triển kinh tế nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,09%, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Từ lợi thế đất đến sự chủ động đổi mới cách làm của từng hộ gia đình, phát triển kinh tế nông nghiệp đang tạo động lực quan trọng để Phong Dụ Hạ nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Khi sản xuất được tổ chức hiệu quả, sản phẩm có đầu ra ổn định và giá trị nông sản ngày càng được nâng lên, nông nghiệp sẽ tiếp tục là nền tảng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.