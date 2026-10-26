Nâng cao thu nhập cho người trồng sâm Ngọc Linh

Người dân ở xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi trồng sâm Ngọc Linh từ nguồn giống hỗ trợ của Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum

Vườn sâm thanh niên khởi nghiệp

Trong số 3.000 cây sâm Ngọc Linh do Công ty cổ phần Vingin và các đơn vị trao tặng đoàn viên, thanh niên tại 3 xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao nhân tháng thanh niên năm 2026, Đoàn xã Tu Mơ Rông được nhận 1.000 cây.

Sau khi tiếp nhận cây giống, Đoàn xã Tu Mơ Rông triển khai mô hình vườn sâm thanh niên khởi nghiệp, giao 5 đoàn viên tiêu biểu trồng, chăm sóc và quản lý. Mô hình được triển khai từ cuối tháng 7-2026, hướng đến tạo sinh kế và mở ra cơ hội khởi nghiệp từ cây sâm Ngọc Linh cho đoàn viên, thanh niên địa phương.

Anh A Tước, Bí thư Chi đoàn thôn Tu Mơ Rông (xã Tu Mơ Rông), là nhóm trưởng của mô hình. Vườn sâm được trồng cạnh diện tích sâm của gia đình anh, tạo điều kiện để các thành viên học hỏi kinh nghiệm thực tế trong quá trình trồng, chăm sóc cây. Nhóm phân công nhau thường xuyên lên rừng kiểm tra, chăm sóc vườn sâm.

Anh A Tước cho biết, trước mắt, nhóm tập trung chăm sóc để vườn sâm phát triển ổn định. Khi mô hình mang lại hiệu quả, nhóm sẽ hướng đến nhân rộng diện tích, đồng thời sử dụng một phần nguồn thu, cây giống từ vườn sâm để hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên khác.

Các đại biểu tham quan vườn sâm Ngọc Linh ở xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi

Chị Nguyễn Lan Hương, Phó Bí thư Đoàn xã Tu Mơ Rông, cho biết đơn vị kỳ vọng mô hình vườn sâm thanh niên khởi nghiệp sẽ tạo hướng đi mới trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện, phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của xã hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ chăm sóc vườn sâm. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên tích lũy kinh nghiệm, từng bước làm chủ kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh.

Tiếp sức gia đình chính sách trồng sâm

Ngoài đoàn viên, thanh niên tại 3 xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao, vào tháng 7-2026, Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum trao tặng 371 hộ gia đình chính sách, người có công 18.550 cây giống sâm Ngọc Linh.

Nguồn cây giống được trao tặng giúp bà con có thêm điều kiện tiếp cận, trồng và chăm sóc loại dược liệu quý. Ngay sau khi tiếp nhận, các hộ dân đã đưa cây giống vào trồng theo hướng dẫn kỹ thuật.

Sâm Ngọc Linh trồng ở xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi

Sau 3 tháng xuống giống, cây sâm sinh trưởng tốt. Bà con dự tính thu hạt khi cây trưởng thành để tự ươm giống, từng bước mở rộng diện tích trồng sâm.

Ông Võ Sỹ Chung, Bí thư Đảng ủy xã Măng Ri, cho biết để nâng cao tỷ lệ sống của cây sâm, địa phương đã cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật làm luống, dựng mái che và trồng sâm phù hợp với điều kiện thực tế. Nhờ được hướng dẫn kịp thời, sau khoảng 3 tháng, các vườn sâm sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống cao.

Hiện nay, xã tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum, đơn vị trao tặng cây giống, theo dõi tình hình sinh trưởng và hướng dẫn bà con chăm sóc vườn sâm. Người dân hy vọng từ những cây sâm được trao tặng sẽ từng bước phát triển vườn sâm, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.