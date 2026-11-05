Nâng cao tay nghề, tăng cơ hội việc làm

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tuyển sinh đạt chỉ tiêu 100% trong năm học 2026 - 2027.

Học nghề để vững chuyên môn

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ, nhu cầu tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo trên địa bàn vẫn chiếm tỉ trọng đáng kể, chủ yếu ở các vị trí lao động phổ thông, công nhân sản xuất… Tuy nhiên, nhóm lao động này có ưu thế về số lượng nhưng thường gặp nhiều hạn chế hơn khi tiếp cận các vị trí có yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật và mức độ ổn định cao.

Qua thực tế kết nối việc làm, Trung tâm nhận thấy doanh nghiệp ngày càng quan tâm không chỉ đến bằng cấp mà còn đến kỹ năng nghề, kinh nghiệm thực tế, tác phong và khả năng thích ứng của người lao động. Do đó, lao động đã qua đào tạo, có tay nghề và đáp ứng đúng yêu cầu tuyển dụng thường có khả năng cạnh tranh và duy trì việc làm tốt hơn.

Thực tế, có người sau nhiều năm làm việc mới nhận ra kinh nghiệm tích lũy chưa đủ để đáp ứng yêu cầu mới. Từng có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực kỹ thuật máy lạnh, anh Nguyễn Minh Châu (sinh viên ngành Kỹ thuật máy lạnh, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ) vẫn quyết định trở lại trường để bổ sung kiến thức chuyên môn.

Anh Châu cho biết quá trình làm việc giúp bản thân hiểu rõ hơn những yêu cầu của nghề; đồng thời nhận ra tay nghề thôi chưa đủ, mà cần nền tảng lý thuyết để hiểu được nguyên lý vận hành của hệ thống và biết vì sao thiết bị hoạt động như vậy.

“Tôi nhận thấy yêu cầu đối với người lao động ngày càng cao. Người lao động không chỉ cần có tay nghề, biết thực hiện công việc chuyên môn mà còn phải có kỹ năng giao tiếp, biết phối hợp và hướng dẫn đồng nghiệp để công việc được thực hiện hiệu quả hơn”, anh Châu chia sẻ.

Buổi thực hành của sinh viên ngành Kỹ thuật máy lạnh.

Nam sinh cho rằng phương pháp đào tạo kết hợp lý thuyết với thực hành của nhà trường rất hiệu quả. Sau mỗi buổi học lý thuyết, sinh viên được thực hành ngay ở buổi tiếp theo với nội dung tương ứng, nhờ đó dễ hiểu và ghi nhớ kiến thức hơn. Anh Châu cũng mong muốn được thực tập tại doanh nghiệp đúng chuyên ngành để trực tiếp tiếp cận máy móc, quy trình làm việc và vận dụng những kiến thức đã học.

Theo anh Châu, trước khi thực tập, sinh viên cần chủ động tìm hiểu về doanh nghiệp, văn hóa làm việc và yêu cầu tuyển dụng; đồng thời trao đổi với giáo viên để chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cần thiết. “Khi nắm vững kiến thức chuyên môn, sinh viên sẽ dễ tiếp cận, bắt nhịp với công việc và hoàn thành tốt quá trình thực tập hơn”, anh Châu chia sẻ.

Mở rộng cơ hội học tập, làm việc

Theo bà Cao Thị Hồng Tho, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, học nghề không có nghĩa là giới hạn con đường học tập ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng nghề, nếu có nguyện vọng và nhu cầu, người học vẫn có thể tiếp tục học liên thông lên đại học.

Hiện nay, nhà trường liên kết với nhiều trường đại học như: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Nha Trang để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên học liên thông lên các ngành phù hợp. Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với Đại học Đại Diệp ở Đài Loan, mở thêm cơ hội học tập ở nước ngoài cho người học.

Ông Trần Thiện Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Liên kết đào tạo và quan hệ hợp tác, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, cho biết trong 3 năm (2024 - 2026), nhà trường đã đưa tổng cộng 1.880 học sinh, sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp. Quá trình thực tập giúp các em có điều kiện rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc.

Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ và các đối tác trong, ngoài nước, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, nhằm mở rộng cơ hội việc làm. Hoạt động này giúp người học có thêm thông tin về thị trường lao động, yêu cầu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường.

Năm học 2026 - 2027, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tuyển sinh đạt chỉ tiêu 100%. Theo thống kê của nhà trường, tỷ lệ học sinh, sinh viên của trường có việc làm sau tốt nghiệp trong những năm gần đây đạt khoảng 88 - 90%.