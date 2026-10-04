Nâng cao tay nghề công nhân cao su

Gần nửa tháng sau khi giành giải Nhất cuộc thi “Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su” năm 2026 do Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên tổ chức, niềm vui vẫn nguyên vẹn với anh Mùa A Sùng, công nhân Đội Cao su Tuần Giáo. Nhớ lại thời điểm được lựa chọn tham gia cuộc thi, anh Sùng cho biết, bản thân từng khá lo lắng vì chưa có nhiều kinh nghiệm, trong khi các phần thi đều yêu cầu chặt chẽ về thời gian, kỹ thuật và chất lượng đường cạo. Để giúp anh tự tin tham gia cuộc thi, cán bộ kỹ thuật Đội Cao su Tuần Giáo đã dành hơn một tháng hướng dẫn, rèn luyện từ lý thuyết đến thực hành. Anh Sùng được ôn lại nội dung về chế độ cạo, độ sâu miệng cạo, góc cạo, vệ sinh và phòng trừ bệnh hại cho cây. Việc luyện tay nghề được thực hiện hằng ngày ngay trên vườn cây. Sau mỗi phần việc, cán bộ kỹ thuật kiểm tra từng đường cạo, chỉ rõ những điểm chưa đạt để anh điều chỉnh. “Trước khi thi, tôi khá hồi hộp. Khi hoàn thành phần cạo mủ trên 100 cây và được Ban Tổ chức công bố giành giải Nhất, tôi rất xúc động. Kết quả ấy là thành quả của sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của tập thể anh em trong đội” - anh Mùa A Sùng chia sẻ.

Anh Mùa A Sùng (nâng cúp đứng giữa) nhận giải Nhất cuộc thi "Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su" năm 2026.

Nếu anh Mùa A Sùng là công nhân trẻ từng bước trưởng thành qua quá trình rèn nghề thì anh Lò Văn Hoan, công nhân Đội Cao su Nà Sáy, Nông trường Cao su Tuần Giáo lại là thợ cạo mủ có nhiều năm kinh nghiệm. Trong suốt 14 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên, anh luôn chủ động học hỏi, rèn luyện kỹ năng và nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Được giao chăm sóc, bảo vệ và khai thác mủ trên diện tích vườn cây của Đội Cao su Nà Sáy, anh Hoan tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, chú trọng từng thao tác khi cạo mủ. Hằng năm, anh thuộc nhóm công nhân có sản lượng khai thác cao của đơn vị, các đường cạo bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Năm 2022, anh tham gia hội thi “Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su” cấp Tập đoàn và đạt danh hiệu “Bàn tay vàng”.

Kinh nghiệm tích lũy từ thực tế sản xuất giúp anh Hoan có nhiều sáng kiến áp dụng vào công việc. Năm 2021, anh đề xuất sử dụng bút xóa màu trắng thay sơn để đánh dấu trên cây cao su. Cách làm này giúp thao tác nhanh hơn khoảng 1,5 lần, giảm khoảng 1/3 chi phí nhưng vẫn bảo đảm các thông số phục vụ nghiệm thu. Năm 2023, anh tiếp tục đề xuất trồng cây dược liệu dưới tán cao su, nhằm hạn chế thực bì phát triển, giảm công phát dọn, giữ độ ẩm cho đất và góp phần hạn chế nguy cơ cháy vườn cây vào mùa khô. Những sáng kiến xuất phát trực tiếp từ công việc hằng ngày đã giúp đơn vị tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ vườn cây.

Anh Lò Văn Hoan, Đội cao su Nà Sáy kiểm tra chất lượng mủ cao su.

Anh Lò Văn Thiệp, công nhân Đội Cao su Mường Chà là một trong những thợ cạo mủ có nhiều thành tích nổi bật. Sau hơn 5 năm được đào tạo, tập huấn và hướng dẫn trực tiếp tại vườn cây, anh đã thành thạo các thao tác kỹ thuật và nhiều lần đạt thành tích cao trong các cuộc thi tay nghề.

Từ năm 2022 đến năm 2024, anh Lò Văn Thiệp liên tục được lựa chọn tham gia cuộc thi “Bàn tay vàng” do Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức. Năm 2022, anh giành danh hiệu “Bàn tay vàng” và “Kiện tướng” ở cấp Công ty và cấp Tập đoàn. Năm 2024, anh tiếp tục đoạt giải Nhất cuộc thi do Công ty tổ chức.

Theo anh Thiệp, điều quan trọng nhất của nghề cạo mủ là giữ được sự chính xác và ổn định trong từng thao tác. Một đường cạo đạt yêu cầu vừa bảo đảm sản lượng mủ, vừa hạn chế tổn thương thân cây, giữ sức sinh trưởng và khả năng khai thác lâu dài của vườn cao su. Đây cũng là yêu cầu Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đặt ra trong quá trình đào tạo nghề cho công nhân.

Ông Nguyễn Ngọc Cẩm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên cho biết: Công ty xác định người lao động là lực lượng trực tiếp quyết định hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, bên cạnh chăm lo việc làm và thu nhập, công tác đào tạo, nâng cao tay nghề được duy trì thường xuyên.

Hiện Công ty có 881 cán bộ, công nhân, người lao động; trong đó 836 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đặc điểm lực lượng lao động, Công ty chú trọng hình thức đào tạo trực tiếp theo hướng “cầm tay chỉ việc”; gắn lý thuyết với thực hành ngay tại vườn cây. Các đợt kiểm tra, cuộc thi tay nghề được tổ chức từ cấp đội đến cấp Công ty, qua đó đánh giá chính xác năng lực từng công nhân và lựa chọn những người có kỹ thuật tốt để tiếp tục bồi dưỡng.

Một trong những hoạt động được duy trì nhiều năm là cuộc thi “Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su”. Năm 2026 là lần thứ 6 cuộc thi được Công ty tổ chức trong 12 năm qua. Qua mỗi kỳ thi, những thao tác kỹ thuật chuẩn và kinh nghiệm khai thác hiệu quả được chia sẻ giữa các đội sản xuất, tạo động lực để công nhân tự rèn luyện, nâng cao tay nghề. Từ phong trào “Luyện tay nghề - Thi thợ giỏi”, nhiều công nhân có kỹ thuật tốt đã trở thành hạt nhân hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp tại đơn vị. Việc học nghề vì thế được duy trì ngay trong quá trình lao động, sản xuất.

Hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ cao su cho lao động địa phương.

Ông Hoàng Xuân Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên cho biết: Hằng năm, Công ty thuê giảng viên tổ chức đào tạo nghề cho công nhân mới, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho lao động đang làm việc; đồng thời tổ chức kiểm tra tay nghề chéo giữa các đội, để kịp thời điều chỉnh thao tác chưa đúng kỹ thuật. Tính riêng trong 9 tháng năm 2026, đã có 836 công nhân và lao động kỹ thuật, bảo vệ vườn cây được đào tạo nghề, tập huấn nâng cao tay nghề. Nội dung đào tạo tập trung vào kỹ thuật chăm sóc, khai thác, bảo vệ vườn cây, an toàn lao động và kỷ luật sản xuất.

Theo bà Lầu Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên, việc doanh nghiệp quan tâm đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động có ý nghĩa thiết thực, nhất là với lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất. Khi tay nghề được nâng lên, người lao động từng bước cải thiện năng suất, tăng thu nhập và yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Đào tạo, nâng cao tay nghề giúp Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên xây dựng đội ngũ công nhân vững nghề, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Đây là nền tảng để người lao động nâng cao thu nhập, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, duy trì sản xuất ổn định.