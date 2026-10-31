Nâng cao sức mạnh của Cảnh sát biển Việt Nam

Tham gia hội thi, hội thao có 20 tàu với hàng trăm cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trên các tàu, thuộc biên chế các Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4, đại diện cho các gam tàu trong biên chế của lực lượng.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Nội dung thi năm nay ngoài thực hành đi biển và xử trí các tình huống trên biển như đi trong luồng thủy hẹp, chống chìm, chống cháy, chiến đấu đối không, đối hải…, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trên các tàu còn thi nhiều nội dung mới theo các chuyên ngành như: Hàng hải - thông tin - radar, cơ khí boong - vũ khí, cơ điện, quân sự chung và chính trị - pháp luật.

Các đại biểu dự Lễ bế mạc.

Hình thức thi đa dạng bao gồm cả lý thuyết và thực hành; thao tác các bảng bố trí chiến đấu trên tàu; thi tại bến và trên biển; thi toàn tàu và thi từng ngành, từng vị trí. Đối tượng dự thi gồm nhiều gam tàu, cả tàu tuần tra đa năng, tàu tuần tra cao tốc; tàu cứu hộ, cứu nạn…

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao cờ tặng tập thể đoạt giải.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao bằng khen tặng tập thể đoạt giải.

Sau 16 ngày tranh tài sôi nổi tại 4 khu vực (An Giang, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng), Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu cấp Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026 đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, từ những kết quả đạt được có thể khẳng định, nền nếp, chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu; năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và tư duy chiến thuật của đội ngũ cán bộ tàu, ngành được nâng lên rõ rệt.

Các đại biểu tham quan tàu Cảnh sát biển tham gia hội thi, hội thao.

Trình độ nhận thức về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng thao tác vũ khí, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Kết thúc hội thi, hội thao, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; trao giải nhất toàn diện cho Tàu CSB 4035 cùng nhiều giải tập thể thuộc các chuyên ngành tàu và giải cá nhân khác.