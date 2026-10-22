Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo quân y các đơn vị, các nhà khoa học về y học lao động trong nước và quốc tế, các thầy thuốc, cán bộ nghiên cứu y học toàn quân.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe bộ đội luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm. Đặc thù hoạt động quân sự đòi hỏi người chiến sĩ phải làm việc, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt: từ thao trường nắng nóng, rét đậm rét hại, môi trường độc hại của vũ khí, khí tài, xăng dầu, thuốc nổ; đến những môi trường đặc biệt như tàu ngầm, xe tăng-thiết giáp, máy bay tiêm kích…

Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quân y, phát biểu khai mạc. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Những yếu tố môi trường lao động đặc thù đã có những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến sức khỏe bộ đội.

Những năm qua, ngành y học lao động, sức khỏe nghề nghiệp trong Quân đội đã có những bước phát triển vượt bậc. Chúng ta đã chủ động nghiên cứu, cập nhật các tiêu chuẩn chuyên ngành quốc gia và quốc tế trong quản lý, bảo vệ sức khỏe người lao động trong quân đội; ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ hiện đại trong giám sát sinh học, đánh giá gánh nặng nhiệt, nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn, độc chất học quân sự đến sức khỏe bộ đội, cũng như nghiên cứu phục hồi chức năng tâm sinh lý cho các lực lượng tác chiến đặc biệt.

Những kết quả nghiên cứu đó đã và đang góp phần trực tiếp duy trì, nâng cao sức khỏe, sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Tuy nhiên, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học quân sự; sự xuất hiện của nhiều loại khí tài, trang bị hiện đại và những biến đổi phức tạp của môi trường, khí hậu toàn cầu cũng như trong khu vực; chuyên ngành sức khỏe nghề nghiệp và môi trường quân sự đang đứng trước những yêu cầu, thách thức mới đòi hỏi tư duy đổi mới và đột phá. Vì lý do đó, chủ đề của hội nghị khoa học hôm nay được lựa chọn là “Vì Môi trường lao động an toàn, Giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp” với mong muốn cập nhật kiến thức khoa học mới, tập hợp kinh nghiệm chuyên môn của nhiều chuyên gia quốc tế, trong nước và quân đội để làm tốt hơn nữa công tác quản lý môi trường lao động cũng như quản lý bệnh nghề nghiệp trong quân đội.

Hội nghị có 4 báo cáo trung tâm tại phiên toàn thể do 2 chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ Ấn Độ, Singapore và 2 nhà khoa học kiêm nhà quản lý - một đến từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế, và một đến từ Cục Quân y. Tiếp đó, hội nghị có 11 báo cáo chuyên đề và 14 báo cáo Poster được tuyển chọn từ các đơn vị, học viện, bệnh viện, viện nghiên cứu trong và ngoài Quân đội trình bày một cách tương đối toàn diện, khách quan thực trạng sức khỏe nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp và các yếu tố nguy cơ môi trường quân sự hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TIẾN DŨNG)

Buổi sáng, hội nghị họp phiên toàn thể, với các báo cáo khoa học của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Sau phiên toàn thể, hội nghị tiếp tục với 2 phiên chuyên đề gồm các báo cáo của các chuyên gia trong nước và quốc tế. Phiên chuyên đề 1 chủ đề “Thích ứng với thay đổi môi trường”; Phiên chuyên đề 2 chủ đề “Phòng chống bệnh nghề nghiệp”.

Những công trình nghiên cứu, đề xuất tại hội nghị đều thiết thực nhằm góp phần bảo đảm môi trường lao động an toàn, giảm nguy cơ bệnh nghề nghiệp, xây dựng một lực lượng lao động trong Quân đội có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.