Nâng cao sức khỏe Nhân dân từ cơ sở: Chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh chủ động”

Đưa dịch vụ y tế đến gần dân

Để thay đổi thói quen “có bệnh mới đi khám, đau nặng mới đến viện” tồn tại ở một bộ phận người dân, ngành Y tế Phú Thọ đang đưa dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc về tận cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm và kiểm soát các nguy cơ bệnh tật.

Tại điểm khám của Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đến kiểm tra sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Thu Hà (41 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên) cho biết, do công việc bận rộn, chị ít có thời gian đến bệnh viện khám tổng quát. Việc các y, bác sĩ tổ chức khám ngay tại cơ sở giúp chị tiết kiệm thời gian, được tư vấn cụ thể về các chỉ số mỡ máu và huyết áp để chủ động chăm sóc sức khỏe.

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Yên phối hợp với các Trạm Y tế tổ chức khám sàng lọc và lập hồ sơ sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Không chỉ ở khu vực đô thị, hoạt động khám sức khỏe còn được triển khai tại các địa bàn vùng cao. Tại xã Yên Trị, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh trực tiếp tổ chức khám cho người dân. Bà Bùi Thị Mùi, 62 tuổi chia sẻ: “Người già đi lại khó khăn, đau nhức xương khớp toàn tự mua thuốc qua loa, nay các bác sĩ mang cả máy móc về tận nơi, khám tỉ mỉ lại còn dặn dò cách ăn uống, tôi mừng lắm!”.

Tại điểm y tế xã Nật Sơn, sau khi được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh siêu âm, điện tâm đồ, ông Đinh Văn Thắng, 65 tuổi phấn khởi cho biết: “Chỉ cần quét thẻ căn cước gắn chip là xong mọi thủ tục, rất nhanh. Biết được tình trạng cơ thể để chủ động điều chỉnh, chúng tôi yên tâm tuyệt đối”.

Theo ThS. Phạm Ngọc Vinh - Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngoài các điểm khám tại xã Nật Sơn, bệnh viện tiếp tục triển khai hoạt động tại các xã Mường Động, Cao Dương, dự kiến phục vụ 32.872 lượt người dân. Kết quả khám được cập nhật trong ngày lên Hệ thống thông tin y tế tỉnh, đồng bộ với Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Người dân được hướng dẫn đăng ký khám bằng thẻ căn cước công dân gắn chip và kết quả khám được tích hợp lên VNeID.

Thực hiện Kế hoạch số 9711/KH-CAT-PH06 về các hoạt động chung sức vì cộng đồng của Công an tỉnh, Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc cho 21.171 lượt người dân tại xã Yên Trị. Thượng tá Phan Thị Tố Nga - Phó Giám đốc Bệnh viện Công an tỉnh cho biết: "Cùng với khám đa khoa, chuyên khoa và xét nghiệm, đơn vị còn triển khai vệ sinh môi trường, phun hóa chất diệt muỗi, côn trùng, góp phần phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, sàng lọc giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu. Thông tin sức khỏe sau khám được cập nhật, đồng bộ, tạo cơ sở để theo dõi, tư vấn và quản lý sức khỏe người dân lâu dài.

Tập trung hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ

Tính đến ngày 21/10/2026, toàn tỉnh có 3.219.951/3.999.927 lượt người được khám bệnh, chữa bệnh và sàng lọc, đạt 80,5%. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực của ngành Y tế, sự phối hợp của các địa phương và tinh thần hưởng ứng của người dân.

Theo báo cáo nhanh số 6721/SYT-NVY của Sở Y tế Phú Thọ, tính đến cuối tháng 10/2026, toàn tỉnh còn 779.750 người thuộc Nhóm 1 và Nhóm 5 chưa được khám sức khỏe, chiếm khoảng 19,49% tổng số người trong diện rà soát.

Người dân xã Yên Trị tham gia chương trình khám chữa bệnh, sàng lọc do Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức.

Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2370-CV/TU ngày 8/9/2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, xong trước ngày 30/11/2026. Đây là yêu cầu đòi hỏi các cấp, ngành phải tập trung cao độ, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ dựa vào nỗ lực của ngành Y tế thì khó có thể hoàn thành mục tiêu. Công tác rà soát đối tượng, lập danh sách và vận động người dân tham gia khám, nhất là người cao tuổi, người ở địa bàn khó khăn, lao động đi làm xa hoặc thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú, cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cơ sở và các tổ chức đoàn thể.

Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Lê Hồng Trung cho biết: “Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh đưa tỷ lệ hoàn thành khám sức khỏe cho người dân trên địa bàn từng xã, phường trở thành một trong những tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã, phường”.

Hướng tới một Phú Thọ khỏe mạnh và bền vững

Từ nay đến thời hạn hoàn thành mục tiêu 30/11/2026, ngành Y tế và các địa phương cần tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe, sàng lọc. Các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã đang huy động nhân lực, trang thiết bị, tổ chức các đợt khám tại cơ sở; ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi đi lại khó khăn và những nhóm dân cư chưa được tiếp cận dịch vụ y tế.

Người dân phấn khởi khi ngành y tế đưa các dịch vụ khám sàng lọc chất lượng cao về tận cơ sở.

Cùng với bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và chất lượng chuyên môn, các địa phương cần rà soát chính xác số người thuộc diện khám, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, tổ chức đoàn thể; tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ và chủ động tham gia. Đặc biệt, cần quản lý, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu sức khỏe, bảo đảm kết quả khám được sử dụng trong theo dõi, tư vấn và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tích hợp dữ liệu trên ứng dụng VNeID đang tạo thuận lợi cho quá trình triển khai. Tuy nhiên, để chiến dịch đạt kết quả thực chất, yếu tố quyết định vẫn là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu.

Khám sức khỏe định kỳ cho gần 4 triệu người dân không đơn thuần là hoàn thành một chỉ tiêu về số lượng, mà còn góp phần phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, nâng cao hiệu quả phòng bệnh, giảm gánh nặng điều trị và hình thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Khi người đứng đầu mỗi xã, phường coi sức khỏe của từng người dân trên địa bàn là trách nhiệm trực tiếp của chính mình, mục tiêu 100% người dân Phú Thọ được chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện trong năm 2026 chắc chắn sẽ về đích đúng hẹn.