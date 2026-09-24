Nâng cao sức chiến đấu từ công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Quế Phước làm việc với Chi bộ Công an xã. Ảnh: MINH THÔNG

Phòng ngừa từ sớm

Tại xã Quế Phước, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo hướng chủ động nắm tình hình, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những hạn chế từ cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm.

Theo ông Phan Thanh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Quế Phước, từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức 1 cuộc kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng, 2 cấp ủy viên và 1 cuộc giám sát đối với 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã trực tiếp thực hiện 3 cuộc kiểm tra theo thẩm quyền.

Cùng với kiểm tra, giám sát, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã hoàn thành xác minh tài sản, thu nhập đối với 4 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý.

Trong khi đó, Đảng ủy xã Nông Sơn tập trung quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương và Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Việc triển khai gắn với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ông Đỗ Đức Huynh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Sơn cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã kiểm tra 3 tổ chức đảng, 6 cấp ủy viên; giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng, 7 cấp ủy viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã hoàn thành kiểm tra, kết luận đối với 6 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và công tác tài chính đảng; giám sát chuyên đề 6 tổ chức đảng, 6 cấp ủy viên.

Địa phương cũng thẩm định tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức đối với 75 lượt cán bộ, đảng viên; báo cáo nhận xét tư cách đảng viên đối với 6 trường hợp theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và xác minh tài sản, thu nhập đối với 5 trường hợp. “Thực hiện kiểm tra, giám sát nghiêm túc, đúng quy trình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, ông Huynh nói.

Kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ luật ở cơ sở.. Ảnh: MINH THÔNG

Củng cố từ chi bộ

Từ cấp ủy đến chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, gắn với nhiệm vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế ngay từ cơ sở.

Tại Chi bộ thôn Ninh Khánh (Đảng ủy xã Quế Phước), kiểm tra, giám sát được gắn với công tác xây dựng Đảng và giải quyết những vấn đề phát sinh tại khu dân cư. Chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở được đưa ra trao đổi, bàn bạc, thống nhất hướng giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Bí thư Chi bộ thôn Ninh Khánh cho biết, năm 2025, Chi bộ hoàn thành kiểm tra 4 đảng viên và giám sát 4 đảng viên. Trong những tháng đầu năm 2026, Chi bộ đã kiểm tra 3/4 đảng viên, đạt 75%; giám sát 3/5 đảng viên, đạt 60%.

Qua kiểm tra, giám sát, các đảng viên cơ bản chấp hành tốt quy định, thực hiện nhiệm vụ được phân công, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và đoàn kết nội bộ. Những hạn chế được chi bộ nhắc nhở, góp ý và yêu cầu khắc phục kịp thời; chưa phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

“Công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, gắn với giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng phòng ngừa, nhắc nhở, uốn nắn từ sớm, từ xa để giữ vững đoàn kết, kỷ luật trong chi bộ”, ông Bảy chia sẻ.

Theo ông Bùi Xuân Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Phước, hiệu quả của kiểm tra, giám sát không chỉ thể hiện ở việc phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với tổ chức đảng.

“Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường nắm tình hình, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Qua đó giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, ông Trung nhấn mạnh.