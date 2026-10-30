Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng

Đảng bộ xã Nam Hải Lăng hiện có 25 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số hơn 800 đảng viên, trong đó có 12 đảng viên được kết nạp ở tuổi 18. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã nhanh chóng quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các kết luận, chương trình, kế hoạch của cấp trên; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Nổi bật là công tác chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong việc bàn và cho chủ trương một số chương trình, dự án trên địa bàn; đồng thời quyết định một số nội dung công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ thuộc thẩm quyền, đúng quy định. Đảng bộ xã cũng đã kịp thời ban hành 589 văn bản cụ thể hóa và triển khai các quy định, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một góc xã Nam Hải Lăng nhìn từ trên cao - Ảnh: N.B

Sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đã đạt được kết quả đáng ghi nhận trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tiếp tục phát triển bền vững. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2026 gần 128 tỉ đồng, đạt 92,58% dự toán năm.

Trong đó, đáng chú ý là công tác tuyên truyền, vận động, giải phóng mặt bằng dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, bố trí các khu tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng; tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Hải Lăng đã tích cực chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, xử lý văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng. Từ đó, các tổ chức cơ sở đảng đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số. Bí thư Chi bộ thôn Đông Sơn Trương Hải Sơn chia sẻ: "Chi bộ có 65 đảng viên, trong đó đảng viên trẻ chiếm hơn 30%. Thời gian qua, chi bộ đã phát huy sự năng động, sáng tạo của toàn thể đảng viên, đặc biệt là sự nhiệt huyết, trách nhiệm của đảng viên trẻ trong chuyển đổi số. Vì thế, đến nay có hơn 97% đảng viên trong chi bộ sử dụng sổ tay đảng viên điện tử và chi bộ đã thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số".

Năm 2025, Đảng bộ xã Nam Hải Lăng có 7/33 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 21,2%; có 26/33 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 78,8%; không có tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, Nhân dân rất tin tưởng, phấn khởi về những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương trong thời gian qua.

Đảng ủy xã cũng luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sát việc đổi mới nội dung, phương thức trong công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả. Xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện đối với công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026 với 34 mô hình. Công tác nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Nhiều chi bộ đảng đã mạnh dạn đổi mới phương thức sinh hoạt, chất lượng của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Hải Lăng Văn Ngọc Tiến Đức cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và các kết luận, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức, triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bảo đảm chất lượng và tỉ lệ tham gia; đẩy mạnh công tác nắm bắt và định hướng dư luận, dự báo những vấn đề phức tạp ở cơ sở, nhất là công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường…; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với đội ngũ cán bộ thuộc Ban Công tác 35 của xã, để chủ động, kịp thời hơn trong ngăn chặn, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo rà soát triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026 đã đề ra”.