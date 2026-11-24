Chuyển biến từ cơ sở

Thực hiện Chỉ thị số 50, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 42, ngày 28/10/2025 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau ban hành Hướng dẫn số 01 ngày 30/3/2026, tạo cơ sở để các cấp uỷ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Qua triển khai, sinh hoạt chuyên đề từng bước đi vào nền nếp, nội dung ngày càng gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thực tiễn như học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng chi bộ “bốn tốt”; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; giữ gìn an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi bộ ấp Bà Gồng (Xã Hồng Dân) tìm hiểu, nắm bắt tình hình sản xuất của người dân.

Chuyển đổi số cũng tạo thêm điều kiện đổi mới phương thức sinh hoạt. Việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử theo Quy định số 339 của Ban Bí thư hỗ trợ tiếp cận tài liệu, chuẩn bị nội dung và trao đổi thông tin. Theo số liệu khảo sát được tổng hợp, Ðảng bộ phường Hoà Thành đạt 98,4% cập nhật sổ tay đảng viên điện tử và hoàn thành 100% việc làm sạch, chuẩn hoá dữ liệu đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sinh hoạt đảng.

Yêu cầu về nâng cao chất lượng sinh hoạt

Bên cạnh kết quả đạt được, qua khảo sát cho thấy, chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ vẫn còn hạn chế, chưa đồng đều giữa các loại hình tổ chức đảng. Tại một số chi bộ khóm, ấp, việc lựa chọn chủ đề còn dàn trải, nội dung nặng về phổ biến, quán triệt văn bản, thiếu phân tích những vấn đề cụ thể ở địa phương. Ðiều kiện chuẩn bị tài liệu, ứng dụng công nghệ và kỹ năng tổ chức sinh hoạt cũng còn chênh lệch.

Ðáng chú ý, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số nơi chưa được phát huy đầy đủ. Tâm lý nể nang, ngại va chạm khiến không khí thảo luận thiếu sôi nổi, ý kiến còn xuôi chiều. Một bộ phận bí thư chi bộ còn hạn chế về kỹ năng gợi mở, định hướng thảo luận, tổng hợp ý kiến và kết luận những vấn đề cần giải quyết.

Mặt khác, việc cụ thể hoá kết quả sinh hoạt thành nhiệm vụ, phân công trách nhiệm và kiểm tra, giám sát sau sinh hoạt có nơi chưa được chú trọng. Vì vậy, một số đề xuất, giải pháp sau thảo luận chưa chuyển hoá thành hành động cụ thể.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận cấp uỷ, đảng viên về vai trò sinh hoạt chuyên đề; công tác chuẩn bị chưa được đầu tư đúng mức. Cùng với đó là áp lực công việc chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất và năng lực tổ chức sinh hoạt còn hạn chế. Thực tế đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ duy trì sinh hoạt sang nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất.

Ðổi mới gắn với nâng cao hiệu quả

Trước hết, cần đổi mới nhận thức, xác định sinh hoạt chuyên đề không đơn thuần là thực hiện chế độ sinh hoạt theo quy định mà còn là phương thức phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể và năng lực lãnh đạo của chi bộ. Mỗi chuyên đề phải hướng đến giải quyết một hoặc một số vấn đề cụ thể, xác định rõ mục tiêu và kết quả cần đạt được.

Trên cơ sở đó, việc lựa chọn chủ đề phải sát chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm từng loại hình chi bộ. Ðối với chi bộ khóm, ấp, cần chú trọng những vấn đề Nhân dân quan tâm như bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, chuyển đổi số cộng đồng, giữ gìn an ninh, trật tự. Ðối với chi bộ cơ quan, đơn vị, cần tập trung vào đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, cải cách hành chính, chất lượng tham mưu và hiệu quả phục vụ Nhân dân; tránh lựa chọn chuyên đề chung chung, xa rời thực tiễn.

Chi bộ Khóm 9, phường Tân Thành, triển khai thực hiện mô hình Gia đình số.

Cùng với lựa chọn đúng nội dung, cần đổi mới công tác chuẩn bị và phương pháp điều hành. Chi uỷ phải phân công nhiệm vụ cụ thể, chuẩn bị tài liệu có căn cứ thực tiễn, xây dựng câu hỏi gợi mở và gửi trước để đảng viên nghiên cứu. Trong sinh hoạt, bí thư chi bộ cần giảm thời gian trình bày một chiều, tăng thảo luận, trao đổi, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, khuyến khích đảng viên đóng góp sáng kiến trên tinh thần xây dựng.

Ðồng thời, chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ bí thư, chi uỷ viên, nhất là kỹ năng phát hiện vấn đề, điều hành thảo luận, xử lý ý kiến khác biệt và kết luận những nội dung trọng tâm. Tăng cường tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề mẫu để nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Ðẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử; nghiên cứu xây dựng kho tư liệu, ngân hàng chuyên đề dùng chung, tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt. Tuy nhiên, chuyển đổi số phải gắn với bảo đảm an toàn thông tin, chuẩn hoá dữ liệu và hỗ trợ đảng viên còn hạn chế về kỹ năng công nghệ; không để phương tiện kỹ thuật thay thế yêu cầu dân chủ, thực chất trong sinh hoạt.

Quan trọng hơn, phải coi trọng tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát sau sinh hoạt. Kết luận chuyên đề cần xác định rõ nhiệm vụ, người phụ trách, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm kiểm tra. Kết quả thực hiện phải được đánh giá tại kỳ sinh hoạt tiếp theo. Cấp uỷ cấp trên cần tăng cường dự sinh hoạt, hướng dẫn, giám sát và kịp thời chấn chỉnh biểu hiện hình thức.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, suy cho cùng, phải được thể hiện bằng chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của đảng viên và kết quả giải quyết công việc ở cơ sở. Khi mỗi chuyên đề lựa chọn đúng vấn đề, phát huy được trí tuệ tập thể và tạo ra hành động cụ thể, vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ sẽ tiếp tục được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.