Nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định thương hiệu Việt
Sau gần 17 năm triển khai, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã góp phần đưa hàng Việt chiếm tỷ trọng từ 85 - 90% trên thị trường nội địa. Tuy nhiên, trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt, mà còn phải xây dựng chất lượng và niềm tin đối với thương hiệu Việt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-suc-canh-tranh-khang-dinh-thuong-hieu-viet-246261109170329991.htm