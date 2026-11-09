Nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định thương hiệu Việt

MEXICO - Mexico là một trong những nước sản xuất vàng lớn nhất thế giới, với hơn 113 tấn vàng/năm nhưng người dân tiêu thụ chưa đến 15 tấn. Tại quốc gia này, vàng chỉ là đồ trang sức, chưa bao giờ là kênh đầu tư.