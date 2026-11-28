Tọa đàm tập trung vào chủ đề về các cách thức đăng ký, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế, thương mại hóa sản phẩm, kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện khó khăn của doanh nghiệp và đề xuất các giải pháp hỗ trợ cụ thể cho nhà sáng chế, startup và doanh nghiệp khoa học công nghệ

Các diễn giả đã đi sâu nêu thực tiễn về đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp cần chú trọng đăng ký, bảo vệ và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam. Không ít doanh nghiệp đã gặp tình trạng đầu tư bài bản cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khi sản xuất ra sản phẩm thì bị xâm phạm sở hữu trí tuệ, bị làm nhái quảng bá với nhiều thương hiệu khác nhau trên thị trường, trên không gian mạng.

Ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI) phát biểu tại chương trình.

Theo ông Trần Văn Tùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASTI), việc đăng ký và thực hiện quyền và bảo vệ sáng chế mang ý nghĩa rất lớn trong việc bảo vệ thành quả nghiên cứu trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp, viện nghiên cứu cần chú trọng đi trước một bước, làm nền tảng vững chắc trong quá trình hoàn thành sáng chế và phát triển thương mại sản phẩm. Điều này cần có sự phối hợp, hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng, đặc biệt là hoàn thiện các thủ tục, thẩm định, kết luận về chuyên môn, đánh giá cơ sở pháp lý.

ThS, BS Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Công ty TNHH Gia Thái DOCTORLOAN chia sẻ về hành trình bảo vệ hàng trăm sáng chế của mình.

Theo chia sẻ của ThS, BS Phạm Thị Kim Loan, Chủ tịch Công ty TNHH Gia Thái DOCTORLOAN, nhà sáng chế và người sáng lập DOCTORLOAN, hành trình nghiên cứu, ứng dụng và bảo vệ sáng chế phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và được kiểm chứng bằng phương pháp khoa học; bảo hộ sở hữu trí tuệ phải đi cùng chiến lược nghiên cứu và thị trường; được cấp bằng chưa phải đích đến của thương mại hóa; thực thi quyền hiệu quả là điều kiện để doanh nghiệp yên tâm tiếp tục đầu tư sáng tạo. Các kết quả sáng chế và sản phẩm được phát triển mạnh mẽ là nhờ Công ty đặc biệt quan tâm, đầu tư đúng mức, dành nhiều thời gian, kinh phí để đăng ký sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế. Qua đó, các sản phẩm của DOCTORLOAN có cơ sở pháp lý vững chắc và được xuất khẩu đến nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Australia…

Các diễn giả tham gia tọa đàm.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sáng chế Việt Nam, Viện Trưởng Viện Sáng chế Việt Nam chia sẻ về trách nhiệm chủ động của nhà sáng chế và vai trò kết nối nguồn lực của Hội Sáng chế Việt Nam. Để sáng chế thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ cần năng lực sáng tạo của nhà sáng chế mà còn cần một hệ sinh thái hỗ trợ hiệu quả, từ xác lập quyền, nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thương mại hóa đến bảo vệ thành quả sáng tạo.