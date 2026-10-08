Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc

Đại biểu các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, kinh tế chăm sóc tham dự hội thảo. (Ảnh: NHẬT ANH)

Hội thảo nhằm góp phần triển khai các định hướng về kinh tế chăm sóc đã được thống nhất tại các khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực về bình đẳng giới; đồng thời thu thập thông tin đầu vào cho công tác hoạch định và thực thi chính sách về thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh biến động về nhân khẩu học.

Đồng thời, hội thảo cũng đóng vai trò như một phiên tham vấn kỹ thuật nhằm thu thập ý kiến, góp phần từng bước định hình chủ đề và các nội dung ưu tiên cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế và các sự kiện liên quan mà Bộ Nội vụ sẽ đăng cai, tổ chức trong Năm APEC 2027.

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu ý kiến tại hội thảo. (Ảnh: NHẬT ANH)

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết: Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc là một vấn đề không mới, nhưng đang đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, hệ thống và phù hợp hơn với những thay đổi nhanh chóng của Việt Nam và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Kinh tế chăm sóc không chỉ là vấn đề an sinh xã hội hay bình đẳng giới, nó còn là vấn đề của thị trường lao động, năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những thay đổi dài hạn về nhân khẩu học.

Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam, bà Caroline Nyamayemombe cũng chia sẻ cách hiểu về kinh tế chăm sóc, từ một mối quan tâm chủ yếu về mặt xã hội sang một thành phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng kinh tế.

“Chăm sóc là cơ sở hạ tầng kinh tế và cần được đối xử đúng nghĩa…; đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, giá phải chăng và chất lượng cao có thể mang lại ba lợi ích: việc làm ổn định, bình đẳng giới tốt hơn và nền kinh tế mạnh mẽ, bền vững hơn”, bà Caroline Nyamayemombe nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận việc xây dựng hệ thống chăm sóc hiệu quả đòi hỏi trách nhiệm và đầu tư chung từ chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng và gia đình, bao gồm các dịch vụ chăm sóc, môi trường làm việc thân thiện với gia đình, bảo trợ xã hội, phát triển các doanh nghiệp chăm sóc và đổi mới sáng tạo.

Năm 2027, Việt Nam sẽ là chủ nhà của APEC, trong đó, Bộ Nội vụ sẽ đảm nhận trọng trách chủ trì, tổ chức Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC (Hội nghị cấp Bộ trưởng), Đối thoại công-tư về Phụ nữ và Kinh tế và các sự kiện liên quan.

Trong vai trò này, Việt Nam có thể đóng góp cho APEC bằng cách thúc đẩy một chương trình nghị sự toàn diện về kinh tế chăm sóc định hướng thực thi. Do đó, hội thảo được đánh giá là một phiên tham vấn có tính chuyên môn cao, tạo cơ hội để xác định các lĩnh vực tiềm năng trong hợp tác khu vực và đặt vấn đề nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ vào khuôn khổ chương trình nghị sự rộng hơn về năng lực cạnh tranh và khả năng phục hồi.

Các khuyến nghị được đưa ra từ hội thảo sẽ góp phần hỗ trợ công tác chuẩn bị cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC 2027 và các sự kiện liên quan.