'Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc' hướng tới APEC 2027

Đây là diễn đàn quan trọng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, hướng tới chuẩn bị cho chuỗi sự kiện APEC 2027 do Việt Nam đăng cai.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam. Hội thảo còn có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, các tổ chức trong và ngoài nước; các chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, kinh tế, chăm sóc.

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Thùy Dung)

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho rằng nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc - một vấn đề không mới, nhưng đang đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, hệ thống và phù hợp hơn với những thay đổi nhanh chóng của Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kinh tế chăm sóc không chỉ là vấn đề an sinh xã hội hay bình đẳng giới. Đây còn là vấn đề của thị trường lao động, năng suất, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh và khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những thay đổi dài hạn về nhân khẩu học.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà chỉ rõ tính cấp thiết của diễn đàn trong bối cảnh Việt Nam được dự báo sẽ bước vào thời kỳ dân số già vào năm 2034. Trong khi đó, gánh nặng của mô hình chăm sóc gia đình hiện nay vẫn đang chủ yếu đặt lên vai người phụ nữ.

Trước thực tiễn đó, bà cho biết: Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, hiện đại, linh hoạt thích ứng với quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và sự thay đổi cơ cấu việc làm đến năm 2035.

Đánh giá cao quy mô của sự kiện, đại diện Bộ Nội vụ cho rằng đây vẫn là thách thức lớn chung của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Vì vậy, hội thảo không chỉ là nơi trao đổi chuyên môn thuần túy mà còn là phiên tham vấn thu nhận nhiều ý tưởng, sáng kiến giá trị cho Việt Nam trên lộ trình hướng tới APEC 2027.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam. (Ảnh: Thùy Dung)

Đồng quan điểm với Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam trao đổi cách hiểu về kinh tế chăm sóc - từ một mối quan tâm chủ yếu về mặt xã hội sang một thành phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng kinh tế. “Chăm sóc là cơ sở hạ tầng kinh tế - và cần được đối xử đúng nghĩa…; đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, giá cả phải chăng và chất lượng cao có thể mang lại ba lợi ích: việc làm ổn định, bình đẳng giới tốt hơn và nền kinh tế mạnh mẽ, bền vững hơn”.

Nhấn mạnh đây là vấn đề cốt lõi để đạt được tăng trưởng bao trùm, Trưởng Đại diện UN Women Việt Nam cho hay giá trị lớn nhất của hội thảo là tập hợp các góc nhìn đa chiều nhằm xác định hành động chung giữa các tổ chức. Việc Việt Nam đăng cai APEC 2027 sẽ là cơ hội vàng để thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho toàn khu vực và chủ động ứng phó với biến động nhân khẩu học.

Bà Caroline Nyamayemombe bày tỏ sự tự hào khi được đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình lồng ghép yếu tố giới ở cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế, đồng thời khẳng định UN Women luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các đối tác để thúc đẩy mạnh mẽ quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc.

Trọng tâm của Hội thảo hôm nay, các đại biêu đã tham gia phiên thảo luận về các ưu tiên chính sách cho APEC và hợp tác khu vực trong lĩnh vực chăm sóc do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Trưởng Đại diện UN Women Caroline Nyamayemombe đồng chủ trì.

Trên cơ sở các bài trình bày của chuyên gia, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến nhằm tìm ra giải pháp cải cách và đầu tư hiệu quả vào kinh tế chăm sóc. Qua đó, góp phần gia tăng năng suất lao động, thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực chăm sóc.

Các đại biểu kỳ vọng những ý kiến tại Hội thảo sẽ góp phần triển khai các định hướng về kinh tế chăm sóc đã được thống nhất tại các khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực về bình đẳng giới; thu thập thông tin đầu vào cho công tác hoạch định và thực thi chính sách về thúc đẩy quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong bối cảnh biến động về nhân khẩu học. Đồng thời, Hội thảo cũng đóng vai trò như một phiên tham vấn kỹ thuật nhằm thu thập ý kiến, góp phần từng bước định hình chủ đề và các nội dung ưu tiên cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế và các sự kiện liên quan mà Bộ Nội vụ sẽ đăng cai, tổ chức trong Năm APEC 2027.