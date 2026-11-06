Nâng cao nhận thức về vai trò của pháp luật trong kiến tạo phát triển

Theo nội dung văn bản, trải qua 13 năm tổ chức, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, góp phần lan tỏa ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh có nhiều ý nghĩa đặc biệt: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Kỷ niệm 80 năm ngày Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cả nước đang nỗ lực thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số, tạo động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 sẽ diễn ra lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”.

Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp quan trọng để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức vào lúc 09h00 ngày 08/11/2026 tại Hội trường Bộ Tư pháp với hình thức trực tiếp (có sử dụng livestream trên nền tảng số của Bộ Tư pháp) với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Theo Bộ Tư pháp, Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 có một số điểm mới. Trong công tác chỉ đạo, định hướng nội dung hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam có sự gắn kết chặt chẽ với việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhất là Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó là tinh thần xuyên suốt trong việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là gắn kết các hoạt động này với yêu cầu vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nội dung truyền thông Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật, phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt nhằm tạo dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả. Điểm nhấn nổi bật là hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XVI với sự chủ động, khẩn trương, kịp thời giải quyết các vấn đề cấp thiết của đất nước...

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 còn gắn hoạt động biểu dương, vinh danh “Gương sáng pháp luật” với việc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đồng thời, Lễ hưởng ứng tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”.