Nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng cho học sinh

Phát biểu khai mạc Chương trình, ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công Đoàn Trường Trung học Cơ sở Trần Duy Hưng cho biết, năng lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta, và các nguồn năng lượng không phải là vô tận. Sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả không chỉ giúp chúng ta giảm thiểu chi phí mà còn là hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Phó Hiệu trưởng phát biểu

“Mỗi hành động nhỏ của các em tại trường học hay ở gia đình như: tắt đèn, quạt, các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, hay sử dụng điện, nước hợp lý đều góp phần lan tỏa lối sống xanh, văn minh và có trách nhiệm. Qua chương trình, nhà trường kỳ vọng các em sẽ tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, nắm vững kỹ năng phòng tránh tai nạn điện, từ đó biến những bài học thành thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày" - ông Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh; qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh và tiết kiệm năng lượng trong trường học và gia đình.

Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực quan, sinh động và tương tác, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận các kiến thức về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi và nhận thưởng. Ảnh: Ban tổ chức

Tại Chương trình, các em học sinh được tham gia phần thi "Đố vui" với các câu hỏi xoay quanh các vấn đề: Tại sao phải tiết kiệm điện; Những thói quen tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa, tủ lạnh; Vai trò của Nhãn năng lượng; Biện pháp phòng ngừa tai nạn điện trong gia đình và khi trời mưa lớn, ngập nước, ...

Bên cạnh đó, thông qua trò chơi “Đúng nhận – Sai lắng nghe”, tuyên truyền viên đã đưa ra các tình huống thực tế về sử dụng điện tại trường học và gia đình, đồng thời giải thích, hướng dẫn các em nhận biết những hành vi đúng, sai và cách phòng tránh nguy cơ mất an toàn điện, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho các em học sinh.

Thông qua chương trình, Bộ Công Thương mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho các em học sinh; đồng thời khuyến khích các em chia sẻ kiến thức, lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng tới gia đình và cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.