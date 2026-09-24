Nâng cao nhận thức về phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần cho người dân xã Diên Điền

Sáng 24-9, tại xã Diên Điền, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền chung tay phòng, chống rác thải nhựa sử dụng một lần khó phân hủy. Tham dự hội nghị có lãnh đạo địa phương, cùng hơn 140 người dân đại diện các hộ gia đình trên địa bàn xã.

Hội nghị là hoạt động nhằm triển khai Quyết định số 889 ngày 24-6-2020 của Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2325 ngày 8-7-2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 889 của Chính phủ và kế hoạch năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Ngô Phương Linh (Khoa Kỹ thuật hóa học và môi trường, Trường Thủy sản và Khoa học sự sống, Trường Đại học Nha Trang) đã phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguồn gốc, tác hại của túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần khó phân hủy. Bên cạnh đó, báo cáo viên còn hướng dẫn, vận động các hộ gia đình thực hiện những giải pháp tiêu dùng bền vững, lựa chọn sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để giảm thiểu túi ni lông và rác thải nhựa.

Báo cáo viên tuyên truyền tại hội nghị.

Người dân xã Diên Điền trao đổi tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị giúp người dân có thêm những kiến thức thiết thực, từ đó cùng địa phương xây dựng nếp sống văn minh, giảm thiểu rác thải nhựa và góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về sản xuất, tiêu dùng bền vững trên địa bàn tỉnh.

Phát tặng túi bằng vật liệu thân thiện với môi trường cho người dân xã Diên Điền.

Dịp này, đơn vị tổ chức đã phát tặng người dân xã Diên Điền tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường và túi bằng vật liệu thân thiện với môi trường.