Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Sáng 17/11, Cục Báo chí tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại thuốc lá trong tiến trình sửa đổi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí dẫn số liệu của Bộ Y tế cho thấy mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 103.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 84.000 người tử vong do hút thuốc lá chủ động và hơn 18.000 người do hút thuốc thụ động.

Không chỉ gây tổn thất về sức khỏe, thuốc lá còn tạo gánh nặng kinh tế lớn, với chi phí y tế và tổn thất kinh tế ước tính khoảng 108.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP. Đây là gánh nặng đối với hệ thống y tế, ngân sách nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí phát biểu. (Ảnh: Sơn Hải)

Theo ông Đặng Khắc Lợi, quán triệt quan điểm lấy phòng ngừa làm trọng tâm, hiệu quả thực thi làm thước đo và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu cao nhất, tiến trình sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đang tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn từ gốc hành vi bắt đầu hút thuốc, đặc biệt là bảo vệ thế hệ trẻ trước tác hại của thuốc lá mới.

Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung, làm rõ khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thông thường và các loại thuốc lá mới khác; tăng cường kiểm soát việc bán thuốc lá, không cho phép trưng bày sản phẩm hoặc hình ảnh thuốc lá tại điểm bán, đồng thời tăng cường bảo vệ người dưới 18 tuổi.

Liên quan đến việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, vai trò của Quốc hội trong bảo vệ sức khoẻ Nhân dân và xây dựng môi trường sống không khói thuốc, Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) cho rằng trọng tâm của chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá trong thời gian tới phải đặt phòng ngừa lên hàng đầu.

Theo đó, cần ưu tiên giảm số người bắt đầu hút thuốc, nhất là thanh thiếu niên. Bởi lẽ, một khi đã lệ thuộc vào thuốc lá, việc cai thuốc thường rất khó khăn. Ngăn chặn hành vi hút thuốc ngay từ đầu là giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo vệ giống nòi.

Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng). (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến nhấn mạnh chính sách cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá bởi khả năng tác động thường xuyên đến người tiêu dùng, việc tăng diện tích, đổi mới hình ảnh cảnh báo sẽ góp phần nâng cao nhận thức về nguy cơ, giảm sức hấp dẫn của thuốc lá, ngăn ngừa hành vi bắt đầu hút thuốc, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Vũ Văn Tiến cũng cho rằng cần ưu tiên chính sách nâng diện tích cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và chữ lên ít nhất 85% diện tích mỗi mặt chính trước và sau của bao thuốc lá, tiến tới áp dụng bao bì trơn; đồng thời xây dựng cơ chế thay đổi định kỳ cả hình ảnh và nội dung cảnh báo, bảo đảm tính trực diện, dễ hiểu và phù hợp với thực tiễn.

Liên quan tới các sản phẩm thuốc lá mới và thực trạng sử dụng trong giới trẻ hiện nay, ông Nguyễn Tuấn Lâm, đại diện Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết hiện có nhiều loại thuốc lá thế hệ mới trong đó gồm: Thuốc lá điện tử có nicotine, Thuốc lá điện tử không chứa nicotine, Thuốc lá nung nóng, Nhóm các sản phẩm thuốc lá mới như túi nicotine (để ngậm).

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Ông Nguyễn Tuấn Lâm cho rằng cần đưa qui định cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quá cảnh, quảng cáo, tàng trữ, sử dụng, chứa chấp Thuốc lá điện tử, Thuốc lá nung nóng, thuốc lá mới khác vào Luật sửa đổi luật Phòng chống tác hại thuốc lá; Bổ sung quy định cấm sản xuất, buôn bán linh kiện, cấu phần của Thuốc lá điện tử, Thuốc lá nung nóng, và thuốc lá mới khác; tập trung vào ngăn chặn nguồn cung, ngăn việc nhập lậu, buôn bán và quảng cáo, hơn là xử phạt cá nhân./.