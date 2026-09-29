Nâng cao nhận thức về công tác quản lý và bảo vệ biên giới đất liền

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ biên giới đất liền năm 2026

Dự hội nghị có ông Trần Thọ Quang, Vụ trưởng - Trưởng Cơ quan Thường trực miền Trung - Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản; Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo xã Thuận An; cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, công an các xã cùng trưởng thôn, bon, tổ dân phố và các chức sắc tôn giáo trên địa bàn 5 xã biên giới đất liền gồm: Đắk Wil, Thuận An, Thuận Hạnh, Tuy Đức và Quảng Trực.

Ông Trần Thọ Quang, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực miền Trung - Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản thông tin những chủ trương, chính sách, pháp luật quan trọng về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới đất liền, quản lý

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật nhiều nội dung quan trọng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, kết quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia trên tuyến biên giới tỉnh, kết quả công tác đối ngoại biên phòng với chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Monđulkiri (Campuchia).

Thượng tá Hoàng Văn Hiểu, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin về kết quả công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới Việt Nam - Campuchia thuộc tuyến biên giới tỉnh Lâm Đồng

Các báo cáo viên cũng thông tin về công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới; phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng thời trao đổi những nội dung liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và Nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu được phát tờ gấp tuyên truyền bảo vệ biên giới đất liền

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, nhất là đội ngũ trưởng thôn, bon, tổ dân phố và các chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và Nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cơ sở; phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đường biên, mốc quốc giới.

Đồng thời, tăng cường phối hợp trong phát hiện, xử lý và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới; chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới và xuất nhập cảnh trái phép.

Các đại biểu được thông tin, trao đổi về tình hình biên giới, công tác đối ngoại, quản lý và bảo vệ biên giới đất liền

Đối với cán bộ, chiến sĩ, trưởng thôn, bon, tổ dân phố, chức sắc tôn giáo và Nhân dân tham dự hội nghị, ông Trần Thanh Hoài đề nghị tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tuyên truyền tại cộng đồng; góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.