Quang cảnh buổi tập huấn

Dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo UBND, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh làm công tác bình đẳng giới và triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được tập huấn các chuyên đề như: kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; kỹ năng phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn lồng ghép giới trong triển khai Chương trình.

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Tập huấn về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và lồng ghép giới trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh được trao đổi, cập nhật kiến thức, tiếp cận những phương pháp và kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai công tác bình đẳng giới tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lớp tập huấn.

Đồng chí đề nghị, các học viên tập trung nghiên cứu, tiếp thu các nội dung được truyền đạt; chú trọng những kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá các chương trình, dự án; công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Lớp tập huấn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh làm công tác bình đẳng giới.

Lớp tập huấn không chỉ giúp học viên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh tiếp thu kinh nghiệm, phương pháp thực hiện từ các giảng viên, chuyên gia của Bộ Nội vụ, từ đó vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương...