Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo Sở Nội vụ; chuyên gia về bình đẳng giới, cộng tác viên của Quỹ Dân số Liên hợp quốc và 70 công chức đến từ 37 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, bình đẳng giới là mục tiêu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Tuy nhiên, việc lồng ghép giới trong xây dựng, triển khai các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở một số địa phương còn hạn chế. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong lồng ghép giới vào thực hiện các chương trình, chính sách; chủ động nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển công bằng, bao trùm và bền vững...

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Giảng viên trao đổi với học viên tại lớp tập huấn.Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức về bình đẳng giới; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; hướng dẫn lồng ghép giới trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Qua đó, nâng cao nhận thức, năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới cho cán bộ cấp xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trước đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đoàn công tác đã dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Các đại biểu dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc.