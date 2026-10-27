Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tại Lâm Đồng
Sáng 27/10, tại Lâm Đồng, Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và lồng ghép giới trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng cùng 100 đại biểu là công chức cấp xã làm công tác bình đẳng giới và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tham dự.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kỳ vọng lớp tập huấn sẽ trang bị kiến thức thiết thực, giúp cán bộ, công chức nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới.
Đồng chí Nguyễn Thị Hà đề nghị giảng viên và học viên tăng cường trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế tại địa phương, qua đó nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp và góp phần hoàn thiện chính sách.
Tại lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời, được hướng dẫn lồng ghép giới trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho biết, hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, nhất là ở cấp xã, trong bối cảnh tỉnh đang triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị sau tập huấn, các đại biểu vận dụng kiến thức vào công việc, tham mưu cấp ủy, chính quyền lồng ghép giới hiệu quả trong các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chính sách bình đẳng giới tại địa phương.
Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ cấp xã có thêm kiến thức, kỹ năng vận dụng chính sách vào thực tiễn, góp phần hạn chế định kiến giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nang-cao-nhan-thuc-ve-binh-dang-gioi-tai-lam-dong-471587.html