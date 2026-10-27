Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới tại Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đại biểu tham dự

Các đồng chí: Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng cùng 100 đại biểu là công chức cấp xã làm công tác bình đẳng giới và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tham dự.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lâm Đồng (hàng đầu bên phải) cùng các đại biểu tham dự

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kỳ vọng lớp tập huấn sẽ trang bị kiến thức thiết thực, giúp cán bộ, công chức nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc

Đồng chí Nguyễn Thị Hà đề nghị giảng viên và học viên tăng cường trao đổi, thảo luận các tình huống thực tế tại địa phương, qua đó nhận diện khó khăn, đề xuất giải pháp và góp phần hoàn thiện chính sách.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức cơ bản về bình đẳng giới; kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời, được hướng dẫn lồng ghép giới trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu được trang bị kiến thức cơ bản về bình đẳng giới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cho biết, hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, nhất là ở cấp xã, trong bối cảnh tỉnh đang triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị sau tập huấn, các đại biểu vận dụng kiến thức vào công việc, tham mưu cấp ủy, chính quyền lồng ghép giới hiệu quả trong các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chính sách bình đẳng giới tại địa phương.

Các đại biểu tham gia trao đổi tại tập huấn

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ cấp xã có thêm kiến thức, kỹ năng vận dụng chính sách vào thực tiễn, góp phần hạn chế định kiến giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới và thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội.