Nâng cao nhận thức về biển đảo cho học sinh THPT thành phố Đà Nẵng

Học sinh tham quan tàu hải quân. Ảnh: TRỌNG HUY

Học sinh được báo cáo viên của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân giới thiệu kiến thức cơ bản về biển đảo, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; vai trò của biển đảo trong đời sống, chủ quyền quốc gia và ý nghĩa pháp lý, lịch sử; thông tin thời sự về tình hình Biển Đông thời gian qua; trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện nay.

Thông qua hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo; cập nhật thông tin thời sự về tình hình Biển Đông cho thế hệ trẻ thành phố Đà Nẵng.

Đây là hoạt động theo kế hoạch của Sở Ngoại vụ về công tác thông tin đối ngoại năm 2026. Trước hội nghị, 120 học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Thoại và 10 thầy cô giáo tham quan các tàu hải quân đang neo đậu tại cảng.