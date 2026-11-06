Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong ngành Xây dựng

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Sở Xây dựng, lãnh đạo các xã, phường, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông; các tổng công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành Xây dựng; cùng các hiệp hội, hội nghề nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, xây dựng, giao thông vận tải.

Quang cảnh hội nghị "Tập huấn, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng" năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ThS. Đinh Chính Lợi, chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt của lộ trình chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết quốc tế đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hệ thống thể chế, pháp lý với việc triển khai đồng bộ Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Nghị quyết số 208/NQ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ và Kế hoạch hành động tại Quyết định số 1585/QĐ-BXD ngày 9/9/2026 của Bộ Xây dựng về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới.

Theo ThS. Đinh Chính Lợi, sau khi hoàn thiện, hợp nhất các lĩnh vực quản lý Nhà nước, ngành Xây dựng hiện đảm nhận phạm vi quản lý từ phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, sản xuất vật liệu xây dựng đến giao thông vận tải. Cùng với đó là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, như Quyết định số 42/2026/QĐ-TTg cập nhật danh mục cơ sở kiểm kê khí nhà kính; Nghị định số 112/2026/NĐ-CP về trao đổi quốc tế tín chỉ carbon và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-3:2026/BXD về công trình sử dụng năng lượng hiệu quả...

ThS. Đinh Chính Lợi, chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo ThS. Đinh Chính Lợi, chương trình tập huấn năm 2026 được xây dựng với 4 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, phổ biến, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về bảo vệ môi trường. Nội dung tập trung hệ thống hóa những điểm mới trong Luật Bảo vệ môi trường, các nghị định sửa đổi như Nghị định số 48/2026/NĐ-CP và Nghị định số 110/2026/NĐ-CP về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR); các quy định về vận hành Sàn giao dịch carbon theo Nghị định số 29/2026/NĐ-CP và việc phân định trách nhiệm quản lý môi trường trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải.

Thứ hai, cập nhật chi tiết các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Nội dung tập trung thảo luận việc thực thi hạn ngạch phát thải đối với các nhà máy sản xuất xi măng theo Quyết định số 699/QĐ-BNNMT; triển khai các thông tư hướng dẫn MRV kiểm kê khí nhà kính, gồm Thông tư số 13/2024/TT-BXD và Thông tư số 63/2024/TT-BGTVT; đồng thời chủ động các giải pháp hạ tầng chống chịu thiên tai sau bài học từ các đợt bão lũ cực đoan vừa qua.

Thứ ba, giới thiệu và hướng dẫn thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn. Chương trình tập trung vào các giải pháp thực hành kinh tế tuần hoàn, từ tăng cường tỷ lệ phụ gia tro bay, xỉ thạch cao, xỉ lò cao trong sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng đến tái chế nhựa đường (RAP), tái sử dụng vật liệu phá dỡ công trình. Nội dung cũng đề cập cơ chế quản lý vòng đời pin xe điện và phương tiện hết hạn sử dụng (ELV) theo lộ trình trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) từ ngày 1/1/2027.

Thứ tư, tập huấn, triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-3:2026/BXD. Các chuyên gia của Viện Khoa học công nghệ xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế vỏ bao che, hệ thống điều hòa không khí, chiếu sáng và kiểm soát năng lượng đối với các công trình xây dựng mới hoặc cải tạo có diện tích từ 2.500m² trở lên.

Công nhân gia công, lắp dựng lồng thép tại công trường dự án Vành đai 2, TP.HCM.

Phát biểu tại hội nghị, TS. Chu Việt Cường, Giám đốc Phân viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị miền Nam (Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng), nhấn mạnh bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng.

Theo TS. Chu Việt Cường, việc nâng cao chất lượng đào tạo đối với đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tham mưu chính sách và cán bộ ngành Xây dựng, đồng thời nâng cao nhận thức, sẽ giúp các đại biểu vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào công tác chuyên môn.

Ông Cường cho biết, hội nghị diễn ra trong một ngày nhưng hiệu quả cần được tiếp nối bằng những chuyển biến cụ thể và lâu dài. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần nhận thức rõ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không phải là nhiệm vụ riêng của cơ quan chuyên trách mà là trách nhiệm chung, gắn với từng vị trí công tác và từng hoạt động của ngành Xây dựng.

Học viện mong muốn những kiến thức, kinh nghiệm được trao đổi tại hội nghị tiếp tục lan tỏa, chuyển hóa thành tri thức và hành động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong toàn ngành.

Về phía học viện, ông Cường cho biết đơn vị cam kết tiếp tục lồng ghép sâu rộng nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu chính sách, đồng thời duy trì, đổi mới và nhân rộng các hoạt động tập huấn, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.