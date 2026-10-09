Nâng cao nhận thức về bảo vệ bí mật Nhà nước cho lực lượng ở cơ sở

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Sỹ Thắng, quyền Chủ tịch UBND phường Tây Tựu nêu rõ, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước có hiệu lực chính thức thi hành từ ngày 1-3-2026.

Trên địa bàn phường Tây Tựu công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các bộ phận có liên quan từng bước được nâng lên.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng, quyền Chủ tịch UBND phường Tây Tựu phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước được quan tâm thực hiện; việc quản lý, sử dụng tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước, công tác bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan từng bước được chấn chỉnh, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Theo ông Nguyễn Sỹ Thắng, trong bối cảnh đang thực hiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu đối với công tác quản lý, bảo vệ bí mật Nhà nước ngày càng cao.

Trung tá Nguyễn Thị Tuyết, Đội trưởng Đội An ninh dân chính Đảng và bảo vệ bí mật Nhà nước - Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội trao đổi những nội dung cơ bản về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức, bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu; việc tăng cường số hóa hồ sơ, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, xử lý công việc trên môi trường điện tử và trao đổi thông tin qua mạng nội bộ, Internet, thư điện tử, thiết bị điện tử cá nhân, thiết bị lưu trữ di động... làm phát sinh nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước nếu không được quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải tăng cường hơn nữa công tác này; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong toàn bộ quá trình thực thi công vụ…

“Từ tình hình trên đòi hỏi công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn phường phải được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thực chất, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; lấy phòng ngừa là chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các nguy cơ, hành vi làm lộ, mất và vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước” – ông Nguyễn Sỹ Thắng nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Đối tượng tham gia lớp tập huấn là cán bộ các cơ quan, đơn vị, trường học thuộc phường Tây Tựu, các cơ quan thuộc TP Hà Nội có trụ sở đóng trên địa bàn phường và toàn thể CBCS Công an phường.

Sau phần khai mạc Trung tá Nguyễn Thị Tuyết, Đội trưởng Đội An ninh dân chính Đảng và bảo vệ bí mật Nhà nước - Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, các Thông tư, Nghị định hướng dẫn triển khai thực hiện Luật những điều cần chú ý để phòng ngừa lộ, mất bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để báo cáo viên giải đáp những vấn đề mà học viên quan tâm, chưa nắm rõ.

Theo lãnh đạo UBND phường Tây Tựu, thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước cho cá nhân, tổ chức trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn quận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này tại địa bàn.