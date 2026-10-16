Nâng cao nhận thức về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, lực lượng công an các cấp đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó, có việc phối hợp khảo sát, lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, biển cấm đối với tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ (drone/flycam), tích hợp mã QR để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quản lý.

Lắp đặt hệ thống biển cảnh báo tại 36 vị trí

Để người dân và du khách dễ dàng nhận diện và tuân thủ các quy định pháp luật, Công an xã Nam Cam Ranh phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Bộ Công an) tổ chức khảo sát và tiến hành lắp đặt hệ thống biển cảnh báo “Khu vực hạn chế bay” và “Khu vực cấm bay” đối với drone/flycam tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn.

Toàn bộ hệ thống gồm 6 biển báo được bố trí tại những khu vực thông thoáng, thuận tiện cho người dân quan sát. Cụ thể, có 4 biển báo hạn chế bay được đặt tại các tuyến giao thông và khu dân cư quan trọng bao gồm: Quốc lộ 27B (đoạn qua thôn Hòa Diêm), Quốc lộ 1 (đoạn qua thôn Hòn Quy), 2 biển báo ở khu vực thôn Nước Ngọt. Bên cạnh đó, lắp 2 biển báo cấm bay tại đảo Bình Ba và thôn Bình Lập.

Điểm đáng chú ý của hệ thống biển cảnh báo này là việc tích hợp mã QR ngay trên mặt biển cảnh báo. “Tôi có 2 chiếc flycam được dùng để quay phim, chụp ảnh khu vực rẫy quanh nhà. Khi thấy lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo, tôi đã tiến hành quét mã QR và biết được thêm các quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng flycam cần phải tuân thủ”, anh Trần Quang Khoa (trú thôn Nước Ngọt, xã Nam Cam Ranh) cho biết.

Lực lượng chức năng thực hiện cắm biển báo hạn chế bay tại xã Nam Cam Ranh.

Qua công tác khảo sát, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã xác định có 36 vị trí cần thiết để lắp đặt biển báo “Khu vực hạn chế bay” và “Khu vực cấm bay” tại các tuyến đường dẫn vào khu vực tiếp giáp vùng cấm bay, hạn chế bay hoặc những nơi tập trung đông người có nguy cơ tiềm ẩn vi phạm an ninh, an toàn hàng không. Tính đến ngày 16-10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, công an các xã, phường trên địa bàn đã hoàn thành việc cắm 38 biển báo ở xã Cam Lâm, xã Nam Cam Ranh và các phường Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Linh.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Việc ngày càng có nhiều người sử dụng các thiết bị drone/flycam trong hoạt động quay phim, chụp ảnh đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh hàng không. Thượng tá Nguyễn Tấn Vy - Trưởng Công an xã Nam Cam Ranh cho biết, thông qua việc lắp đặt các biển báo góp phần khuyến cáo người dân, du khách và các tổ chức trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành quy định về quản lý drone/flycam. Mọi hành vi tự ý tổ chức bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc bay vào khu vực hạn chế, vùng cấm bay sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Biển báo "Khu vực cấm bay" được cắm tại đảo Bình Ba, xã Nam Cam Ranh.

Để tạo kênh thông tin tiếp nhận phản ánh nhanh chóng từ quần chúng Nhân dân, công an các xã Nam Cam Ranh, Cam Lâm và công an các phường khu vực Cam Ranh cũng công khai đường dây nóng trực ban hoặc số điện thoại của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Khi phát hiện các hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, người dân có thể liên hệ trực tiếp đến các số điện thoại trên để lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác tại khu vực và địa bàn vành đai Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Đại tá Trần Minh Trúc - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, cảng hàng không và chính quyền cơ sở nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân. Song song đó, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn tuyệt đối phục vụ phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh nhà.