Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và chuyển đổi số

Tại Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, Văn phòng Thành ủy tổ chức kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương và chuyển tiếp đến các điểm cầu trên địa bàn thành phố.

Cán bộ, viên chức Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tham gia khóa đào tạo.

Tham gia khóa đào tạo có cán bộ, công chức, chuyên viên các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy; Đảng ủy Các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND, Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể, Đảng ủy HĐND thành phố cùng Đảng ủy các xã, phường.

Trong 2 ngày (16 và 17/11), học viên được các chuyên gia về chuyển đổi số truyền đạt, trao đổi nhiều nội dung thiết thực, tập trung vào nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng.

Trong đó, chú trọng vai trò của dữ liệu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành; các nguyên tắc bảo vệ thông tin, tài liệu, dữ liệu trong quá trình xử lý, trao đổi và lưu trữ trên môi trường số; kỹ năng khai thác, sử dụng các nền tảng, hệ thống số an toàn, hiệu quả. Đồng thời, khóa đào tạo cũng trang bị kiến thức chuyên môn về an toàn thông tin, an ninh mạng; kỹ năng ứng phó sự cố an ninh mạng; kiểm tra an toàn, bảo mật hệ thống thông tin…

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh việc trao đổi, khai thác và lưu trữ tài liệu điện tử ngày càng phổ biến, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thận trọng trong quá trình sử dụng các thiết bị, nền tảng và hệ thống thông tin phục vụ công việc.

Trong tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn là trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức. Vì vậy, việc thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số, nhận diện và phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn thông tin có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ dữ liệu, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng.

Khóa đào tạo là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa yêu cầu nâng cao năng lực chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, góp phần triển khai hiệu quả dự án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đã được phê duyệt; từng bước xây dựng môi trường làm việc số an toàn, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong giai đoạn mới.