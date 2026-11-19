Công an phường Mường Lay tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện chuẩn bị áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.

Trên lòng hồ sông Đà, nhiều hộ dân vốn đã quen đi lại, đánh bắt thủy sản bằng thuyền. Thế nhưng, không phải ai cũng nhận thức đầy đủ những nguy cơ có thể xảy ra khi hoạt động trên mặt nước. Việc không mặc áo phao, chở quá số người quy định, sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật hay chủ quan trước diễn biến thời tiết đều có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Từ thực tế đó, Công an phường Mường Lay tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa đến chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và các hộ dân sinh sống, hoạt động trên khu vực lòng hồ sông Đà.

Ông Sùng A Dia, bản Sá Ninh, phường Mường Lay chia sẻ: Gia đình tôi thường xuyên sử dụng thuyền đánh bắt cá trên lòng hồ. Được cán bộ công an tuyên truyền, hướng dẫn, tôi hiểu rằng di chuyển trên lòng hồ vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bây giờ, trước mỗi chuyến đi, tôi đều kiểm tra phương tiện, chuẩn bị áo phao và nhắc nhở người đi cùng phải mặc đầy đủ để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy…”.

Lực lượng công an phường thường xuyên nhắc nhở người dân trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm trên phương tiện và mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; không sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật; không chở quá số người, quá tải trọng cho phép. Đồng thời, nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện; chấp hành quy định về luồng, tuyến, tốc độ, tín hiệu giao thông đường thủy.

Cán bộ công an phường đẩy mạnh hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm. Khuyến cáo bà con khi phát hiện thời tiết chuyển xấu, gió lớn, sóng mạnh, người điều khiển cần chủ động tìm nơi neo đậu an toàn, không cố di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Trước khi xuất phát kiểm tra tình trạng phương tiện, động cơ, nhiên liệu, thiết bị liên lạc và dụng cụ cứu sinh. Khi xảy ra sự cố, cần bình tĩnh xử lý, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng, nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ, tránh những hành động tự phát có thể khiến tình huống trở nên nghiêm trọng hơn.

Trung tá Lò Văn Quân, Phó trưởng Công an phường Mường Lay cho biết: Người dân trên địa bàn thường xuyên đi lại, đánh bắt thủy sản bằng thuyền trên lòng hồ thủy điện sông Đà. Vì vậy, đơn vị xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ xa. Chúng tôi chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại các khu dân cư, đến từng nhóm chủ phương tiện, đồng thời kết hợp kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Học sinh và giáo viên Trường THPT Mường Lay được tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa và kỹ năng phòng chống đuối nước.

Từ đầu năm đến nay, Công an phường Mường Lay đã phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại khu dân cư và trường học, thu hút gần 900 lượt người tham gia.

Thông qua các buổi tuyên truyền ngoại khóa, cán bộ công an phổ biến những quy định cơ bản về an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn cách sử dụng áo phao, nhận biết những khu vực nước sâu, nước xoáy và cách ứng phó khi gặp tình huống nguy hiểm cho hơn 740 học sinh và giáo viên Trường THPT Mường Lay.

Em Nguyễn Thị Hương Giang, học sinh lớp 11B1, Trường THPT Mường Lay chia sẻ: Em nghĩ đi thuyền trên lòng hồ chỉ cần ngồi yên là an toàn. Nhưng qua buổi tuyên truyền của các chú công an, em biết phải mặc áo phao đúng cách, không chạy nhảy, đùa nghịch trên thuyền và chú ý nghe theo hướng dẫn của người lớn. Em sẽ tuyên truyền cho các bạn và người thân chấp hành nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Cùng với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, Công an phường Mường Lay chú trọng xây dựng khả năng chủ động ứng phó khi xảy ra tai nạn, sự cố trên mặt nước. Tháng 10/2026, đơn vị tổ chức 2 đợt tập huấn để kiểm tra bơi cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Qua đó đánh giá thể lực, khả năng bơi lội, sức bền và kỹ năng xử lý tình huống dưới nước, qua đó nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra đuối nước, thiên tai và các sự cố trên địa bàn.

Trung tá Lò Văn Quân nhấn mạnh: Việc thường xuyên rèn luyện kỹ năng bơi, cứu nạn, cứu hộ giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng phản ứng, chủ động tiếp cận và hỗ trợ người gặp nạn trong những tình huống khẩn cấp. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Lực lượng công an phường tập huấn nâng cao kỹ năng bơi, cứu nạn, cứu hộ.

Với đặc thù địa bàn gắn liền với lòng hồ thủy điện sông Đà, để bảo đảm an toàn giao thông đường thủy ở phường Mường Lay đòi hỏi sự chủ động của cả lực lượng chức năng và mỗi người dân. Việc lực lượng công an phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và người điều khiển phương tiện tự giác chấp hành quy định từng bước xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.