Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bình đẳng giới

Cán bộ, hội viên phụ nữ và học sinh phường Liên Chiểu tham gia tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực và thúc đẩy bình đẳng giới. Ảnh: ĐVCC

Phòng ngừa, đẩy lùi bạo lực

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 547/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”, tháng hành động hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong thực hiện bình đẳng giới, phòng ngừa, phát hiện và ứng phó kịp thời với các hành vi bạo lực trên cơ sở giới.

Tại phường Liên Chiểu, công tác tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường chú trọng triển khai thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt hội và truyền thông tại cộng đồng.

Bà Huỳnh Lê Hồng Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Liên Chiểu cho biết, phòng chống bạo lực không chỉ là trách nhiệm của người bị bạo lực hay một cơ quan, tổ chức mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi cán bộ hội phát huy vai trò là tuyên truyền viên tích cực, người đồng hành tin cậy, biết lắng nghe, chia sẻ và kịp thời kết nối, hỗ trợ những trường hợp phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc đang bị bạo lực.

Cùng với hoạt động ở cơ sở, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp UBND xã Duy Nghĩa tổ chức lễ phát động Chiến dịch truyền thông phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em năm 2026, với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp và lan tỏa yêu thương”.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết, các cấp hội cần phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, chủ động phát hiện nguy cơ, kết nối nguồn lực, hỗ trợ người bị bạo lực và phát huy hiệu quả các mô hình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Việc triển khai cũng cần gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, cộng đồng an toàn.

Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “Địa chỉ tin cậy”; chủ động nắm bắt tình hình, nhu cầu của phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bị bạo lực, xâm hại để kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ.

Chuyên gia của Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam chia sẻ kiến thức liên quan đến bình đẳng giới. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trao cơ hội để phụ nữ phát triển kinh tế

Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, kiến thức, đào tạo nghề và các mô hình phát triển kinh tế phù hợp là giải pháp quan trọng để nâng cao quyền năng kinh tế, tạo nền tảng cho sự tự chủ và khẳng định vị thế của phụ nữ.

Tại xã Thăng Bình, bà Trần Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp Câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp thời đại số” tổ chức chương trình “Cà phê khởi nghiệp - Tư vấn, hướng dẫn theo hướng phát triển xanh”. Tại chương trình, các đại biểu tư vấn, định hướng cho phụ nữ về phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, tiếp cận nguồn vốn, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác và ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, quảng bá, bán hàng.

Chị Nguyễn Thị Thảo (trú thôn Quý Phước, xã Thăng Bình) khởi nghiệp với mô hình may trang phục thời trang xanh từ chất liệu jeans tái chế. Chị cho biết, thời gian đầu, mô hình gặp không ít khó khăn, song đến nay đã dần ổn định, có lượng đơn hàng tương đối đều, mang lại thu nhập đủ trang trải cuộc sống.

Mong muốn mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, chị Thảo vẫn còn trăn trở về nguồn vốn và điều kiện đầu tư. Tại chương trình, chị được tư vấn về khả năng phát triển mô hình thành hợp tác xã, các điều kiện cần chuẩn bị, chính sách hỗ trợ và nguồn vốn vay để đầu tư nhà xưởng, máy móc, từng bước mở rộng sản xuất.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho hay, trong Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026, các cấp hội phụ nữ thành phố tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, hội nghị, tọa đàm và các nền tảng số. Nội dung tập trung xóa bỏ định kiến giới, nâng cao nhận thức về quyền của phụ nữ, trẻ em, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời vận động nam giới cùng chia sẻ trách nhiệm trong công việc gia đình và xã hội.

Cùng với tuyên truyền, các cấp hội chú trọng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận thông tin, kiến thức và nguồn lực để phát triển kinh tế; tạo điều kiện tham gia đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm, khởi nghiệp và phát triển sinh kế. Các hoạt động được triển khai tại trường học, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy bình đẳng giới từ gia đình đến cộng đồng...