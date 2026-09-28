Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc triển khai Luật Dầu khí

Giàn Công nghệ Trung tâm số 2-mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: KHÁNH AN)

Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 được Quốc hội Khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026 tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027 (gọi là Luật Dầu khí). Để triển khai thi hành Luật Dầu khí kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí (Kế hoạch) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các nhà thầu dầu khí, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật Dầu khí.

Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Dầu khí, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Dầu khí trên phạm vi cả nước.

Theo kế hoạch, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, phối hợp Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia. Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Dầu khí cho các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, các nhà thầu dầu khí có liên quan, đặc biệt là các đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình truyền thông, phổ biến; đăng tải thông tin tuyên truyền trên các chuyên mục, chương trình, bản tin, báo in, báo điện tử trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.

Thời gian thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trong quý IV/2026 và năm 2027.

Quyết định số 1852/QĐ-TTg cũng quy định chi tiết đối với các đơn vị liên quan trong việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan quy định của Luật Dầu khí.