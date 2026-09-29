Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật Dầu khí

Để triển khai thi hành Luật Dầu khí kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí (Kế hoạch) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và các nhà thầu dầu khí, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật Dầu khí.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng. Ảnh: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam

Theo kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, phối hợp Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Dầu khí cho các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, các nhà thầu dầu khí có liên quan, đặc biệt là các đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Dầu khí, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình truyền thông, phổ biến; đăng tải thông tin tuyên truyền trên các chuyên mục, chương trình, bản tin, báo in, báo điện tử trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin. Thời gian thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trong quý IV/2026 và năm 2027.

Cùng với công tác tuyên truyền, Kế hoạch đặt trọng tâm vào việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các quy định của Luật Dầu khí. Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Petrovietnam rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Dầu khí thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân công.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Dầu khí.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí. Nghị định này được xây dựng với sự phối hợp của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Petrovietnam và các bộ, cơ quan có liên quan. Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Thời hạn trình Chính phủ ban hành Nghị định là tháng 12/2026, bảo đảm có khung hướng dẫn cần thiết trước thời điểm Luật Dầu khí có hiệu lực. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Petrovietnam và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền và Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 7/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP. Thời hạn trình Chính phủ ban hành Nghị định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền là Quý I/2027.