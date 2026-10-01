Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ biên giới biển, đảo

Các đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và gần 200 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, phường; cán bộ, chiến sĩ; trưởng các thôn, tổ dân phố; lực lượng quản lý biên giới và Nhân dân tại 14 xã, phường, đặc khu biên giới biển, gồm: Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Tân Thành, Sơn Mỹ, Tân Hải, Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành, La Gi, Phước Hội và Đặc khu Phú Quý.

Ông Trần Thọ Quang, PGS, TS, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực miền Trung - Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản báo cáo về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, nhận diện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến biển, đảo.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới biển, đảo và các văn bản pháp lý quốc tế có liên quan, như: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thông tin về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và các hoạt động phát triển kinh tế trên biển, đảo trong tình hình mới, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu khai mạc hội nghị

Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân nắm rõ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định có liên quan về khai thác hải sản trên biển, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Ngoài ra, hội nghị cũng tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự cho Nhân dân và hoạt động phát triển kinh tế trên biển, đảo trong tình hình mới; nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản trên biển.

Hội nghị là một trong những hoạt động tuyên truyền của Sở Ngoại vụ trong năm 2026 nhằm đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới biển, đảo đến gần hơn với cán bộ và Nhân dân tại địa bàn ven biển, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ chủ quyền quốc gia.