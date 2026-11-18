Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: TTXVN

Ban tổ chức đã trao 5 giải A cho các tác phẩm gồm: “Phản bác luận điệu phát triển kinh tế tư nhân làm "đổi màu" chế độ”; “Đặt tên thôn, tổ dân phố sau sáp nhập: Bản sắc và lòng dân”; “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận số”; “Xây dựng "lá chắn tư tưởng" từ sớm, từ xa trong học đường”; “Nhận diện và phản bác những quan điểm sai trái về mục tiêu tăng trưởng kinnh tế 2 con số của đất nước và thành phố Hải Phòng”; cùng với đó là 5 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích. Ban tổ chức trao 10 giải Triển vọng và giải dành cho tác giả nhỏ tuổi nhất; đồng thời khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng bằng khen cho 5 tác giả và nhóm tác giả xuất sắc đạt giải A; 3 nhóm tác giả xuất sắc có tác phẩm đạt giải Cuộc thi cấp trung ương; 8 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi.

Trao giải cho tác giả nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tổng kết cuộc thi, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Nguyễn Văn Phú nêu rõ, cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực, sôi nổi của các cấp, các ngành và đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, nhà báo, giáo viên, học sinh, sinh viên…

Có 28.626 tác phẩm dự thi, gồm 14.308 tác phẩm thể loại tạp chí;13.144 tác phẩm thể loại báo; 404 tác phẩm phát thanh; 38 tác phẩm truyền hình và 645 video clip của các tác giả, nhóm tác giả gửi về dự thi. Từ các tác phẩm tham gia tại cơ sở, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố đã tiếp nhận 1.260 tác phẩm tiêu biểu để chấm, lựa chọn 46 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Đây là những tác phẩm có chất lượng tốt về nội dung và hình thức thể hiện, thể hiện sự đầu tư, nghiên cứu nghiêm túc và trách nhiệm của các tác giả, nhóm tác giả đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, thành phố đã lựa chọn 50 tác phẩm gửi tham gia Cuộc thi cấp Trung ương và có 4 tác phẩm giành giải.

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: TTXVN

Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, không gian mạng phát triển mạnh, yêu cầu đặt ra không chỉ là đấu tranh với thông tin xấu, độc, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực, chính thống, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận của xã hội.

Cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phải xác định là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Thời gian tới, các bên liên quan cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Cuộc thi gắn với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến định hướng, phát hiện, bồi dưỡng tác giả; tạo điều kiện để tác giả nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, xây dựng tác phẩm có luận điểm rõ, lập luận chặt chẽ, có tính chiến đấu và sức thuyết phục.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: TTXVN

Các bên liên quan tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với môi trường truyền thông hiện nay. Bên cạnh chính luận truyền thống, các cơ quan báo chí cần phát triển các sản phẩm đa phương tiện, hình thức phù hợp với công chúng trên không gian mạng, đổi mới hình thức phải gắn với nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tính khoa học, tính chính luận, tính thuyết phục và định hướng chính trị; không chạy theo hình thức nhưng cũng không để sản phẩm chậm đổi mới, thiếu hấp dẫn.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp; chủ động phối hợp, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức và tổ chức đấu tranh phù hợp, chủ động “xây” phải đi đôi với kiên quyết “chống”; lấy thông tin tích cực, chính xác, có sức thuyết phục để tạo thế chủ động trong công tác tư tưởng.