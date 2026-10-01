Tại lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: Người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi trân trọng, ghi nhận, tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn và quý báu đó.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, già hóa dân số đang là xu thế tất yếu tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Thực tiễn này đòi hỏi hệ thống an sinh xã hội, y tế và tổ chức đời sống cộng đồng phải có sự chuẩn bị từ rất sớm, rất xa và đòi hỏi tư duy về người cao tuổi cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc toàn diện tích hợp, từ xác định người cao tuổi là đối tượng thụ hưởng sang nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước, kết hợp hài hòa trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi.

Các cá nhân tiêu biểu nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam.

Phó thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương và Hội Người cao tuổi xác định mục tiêu cốt lõi trọng tâm của Tháng hành động là khám, sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi. Bộ Y tế khẩn trương rà soát việc khám sàng lọc, khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi. Các ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đổi mới tư duy về chăm sóc người cao tuổi chủ động thích ứng với già hóa dân số. Công tác người cao tuổi cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phó thủ tướng đề nghị phải chuẩn bị thật tốt cho già hóa dân số từ sớm, từ xa để các thế hệ hiện tại có một tuổi già mạnh khỏe, chủ động và hạnh phúc trong tương lai.

Các ngành, địa phương cần quan tâm đến người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, ở vùng sâu, vùng xa, người yếu thế; tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục được lao động, cống hiến, truyền nghề và kinh nghiệm; hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số, phát triển “kinh tế bạc” và mở rộng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi...

Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và TP Hải Phòng đã trao những phần quà tặng 10 người cao tuổi tiêu biểu. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân là lãnh đạo TP Hải Phòng và vinh danh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.