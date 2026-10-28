Nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trong ngành giáo dục

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng thuộc Sở; đại diện lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác an ninh mạng, công nghệ thông tin tại các trường học, trung tâm trực thuộc.

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an thành phố Đà Nẵng đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghị định hướng dẫn thi hành; đồng thời phân tích những nguy cơ, thách thức về an ninh mạng trong tình hình hiện nay, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mạng và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

Đặc biệt, hội nghị nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là đối với thông tin của cán bộ, giáo viên và học sinh trên môi trường số.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức ngành Giáo dục được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin; chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân trong quá trình quản lý, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Hội nghị góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp giữa ngành Giáo dục và lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong chấp hành các quy định về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục số an toàn, lành mạnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.