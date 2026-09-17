Nâng cao nhận thức, tinh thần thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, tinh thần thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân; là một trong những hoạt động trọng tâm, thiết thực của Lữ đoàn 683 trong triển khai thực hiện nhiệm vụ làm điểm Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2030”.

Đại tá Bùi Đăng Khỏa, Chính ủy Lữ đoàn 683 dự và chỉ đạo diễn đàn; Trung tá Trần Tuấn Đạt, Phó chính ủy Lữ đoàn 683 chủ trì diễn đàn. Dự diễn đàn có các đại biểu Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 51 (Quân khu 5); Công an phường Hải Vân và đại biểu Ban giám hiệu, các em học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Đà Nẵng, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 683.

Trung tá Trần Tuấn Đạt, Phó chính ủy Lữ đoàn 683 phát biểu định hướng tại diễn đàn.

Phát biểu định hướng tại diễn đàn, Trung tá Trần Tuấn Đạt, Phó chính ủy Lữ đoàn 683 nhấn mạnh: Pháp luật không phải là những vấn đề khô khan hay xa vời, mà hiện diện trong hầu hết mọi mặt công tác, sinh hoạt hằng ngày và các mối quan hệ xã hội của mỗi quân nhân. Từ việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành chế độ, nền nếp, kỷ luật Quân đội, cho đến việc tham gia giao thông, sử dụng rượu, bia, quan hệ xã hội, vay mượn tài sản hay sử dụng internet, mạng xã hội..., tất cả đều chịu sự điều chỉnh trực tiếp của pháp luật và kỷ luật. Mục tiêu xuyên suốt của diễn đàn là giúp cán bộ, chiến sĩ không chỉ dừng lại ở việc “biết” hay “hiểu” pháp luật, mà phải từng bước hình thành ý thức tự giác “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, biết tự phòng ngừa, tự điều chỉnh hành vi và chịu trách nhiệm về mọi hành động của bản thân.

Đại úy Tô Thị Tuyết, báo cáo viên Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 51 (Quân khu 5) tuyên truyền pháp luật.

Tại diễn đàn, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ tập trung thảo luận sâu sắc về những biểu hiện chủ quan, dễ dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật trong thực tiễn; nhìn nhận, phân tích nhiều vụ việc đáng tiếc hoàn toàn có thể được ngăn ngừa nếu mỗi cá nhân biết tự chủ, dừng lại đúng lúc.

Diễn đàn đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ các cấp trong công tác quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội của bộ đội. Cán bộ phải luôn gần gũi, phát hiện sớm những biểu hiện bất thường để kịp thời động viên, giáo dục, giúp đỡ từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của kỷ luật với tính nhân văn, giáo dục.

Các đại biểu tham gia diễn đàn.

Tại diễn đàn, ý kiến của các đồng chí báo cáo viên của Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 51, Công an phường Hải Vân và Trường THPT Nguyễn Trãi đã mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn phong phú về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đây là tiền đề quan trọng để Lữ đoàn 683 tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cơ sở, qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó quân dân, đẩy mạnh công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.

Diễn đàn “Thượng tôn pháp luật - Giữ vững kỷ cương” của Lữ đoàn 683 đã thành công tốt đẹp, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa pháp luật lành mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.