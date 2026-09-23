Nâng cao nhận thức phòng, chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, sinh viên ngành Tư pháp

Chương trình “Truyền thông trực tiếp về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Tư pháp tại Quảng Trị” do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tổ chức ngày 22/9, tại Trường Đại học Luật TP HCM - Phân hiệu Quảng Trị, đã thu hút hơn 500 cán bộ, công chức, giảng viên và sinh viên ngành Luật, Tư pháp tham gia.

Sự kiện thu hút hơn 500 cán bộ, công chức, giảng viên và sinh viên ngành Luật, Tư pháp tham gia.

Cảnh báo hệ lụy sức khỏe và trách nhiệm truyền thông

Ông Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, thời gian qua Báo đã phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) cùng các cơ quan, địa phương triển khai nhiều hoạt động truyền thông pháp luật. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Báo xác định đây là trách nhiệm xã hội nhằm đồng hành nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng ở nhiều lĩnh vực như phòng, chống tác hại thuốc lá.

Đề cập đến các bệnh lý nguy hiểm do thuốc lá gây ra như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ông Trần Ngọc Hà nhấn mạnh: "Những tác hại ấy đã được cảnh báo rất rõ, vậy tại sao chúng ta vẫn còn thờ ơ? Đây là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc và truyền thông mạnh mẽ hơn".

Ông Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Về phía địa phương, ông Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị khẳng định: Phòng, chống tác hại của thuốc lá không chỉ dừng lại ở góc độ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn gắn liền với trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong bối cảnh các sản phẩm nicotine ngày càng đa dạng, công tác truyền thông pháp luật cần được thực hiện chủ động, thường xuyên và sát với từng nhóm đối tượng.

Nhận diện cạm bẫy từ thuốc lá thế hệ mới

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được cập nhật tình hình sử dụng thuốc lá, các tác hại về kinh tế, môi trường, sức khỏe do hút thuốc chủ động và thụ động gây ra, cùng các quy định xử phạt trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ths Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên gia Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), truyền thông trực tiếp về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật liên quan.

Nội dung trọng tâm của chương trình đi sâu vào việc hướng dẫn nhận diện và phân tích nguy cơ từ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo Ths Nguyễn Thị Thu Hương, chuyên gia Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), các sản phẩm thuốc lá mới thường được thiết kế bắt mắt, nhỏ gọn, nhiều hương vị nhằm thu hút giới trẻ. Số liệu từ Bộ Y tế cho thấy năm 2020, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm tuổi 15-24 đạt 7,3%, cao hơn đáng kể so với nhóm 25-44 tuổi (3,2%).

Các chuyên gia cũng phân tích rõ thành phần hóa chất độc hại, nguy cơ thuốc lá điện tử bị lợi dụng để pha trộn chất ma túy, đồng thời đập tan quan niệm sai lầm cho rằng các sản phẩm này giúp cai thuốc lá truyền thống. Đồng thời, chương trình cũng cập nhật quy định pháp luật hiện hành về việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Lan tỏa thông điệp môi trường không khói thuốc

Đối với ngành Tư pháp, việc phòng, chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thi hành và phổ biến pháp luật. Đại diện Sở Tư pháp Quảng Trị nhấn mạnh, mỗi cán bộ ngành Tư pháp không chỉ chấp hành quy định, mà phải là hạt nhân đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng môi trường làm việc văn minh, kỷ cương.

Ông Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị, phát biểu tại chương trình

Sau các mô hình tiêu biểu như “Địa điểm du lịch không khói thuốc lá” được ngành Y tế phối hợp triển khai năm 2025, Quảng Trị định hướng tiếp tục nhân rộng môi trường không khói thuốc từ công sở, trường học đến các khu vực công cộng.

Đánh giá về ý nghĩa chương trình, cô giáo Nguyễn Hoàng Lê Khanh, giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM (Phân hiệu Quảng Trị) chia sẻ, đây là hoạt động thiết thực giúp giảng viên và sinh viên có thêm kiến thức toàn diện, từ đó nâng cao ý thức xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Chương trình truyền thông trực tiếp tại Quảng Trị đã kết nối hiệu quả giữa sức khỏe, pháp luật và trách nhiệm xã hội. Qua đó, mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá đến gia đình, nhà trường và cộng đồng.