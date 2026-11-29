Hơn 300 công nhân, lao động tham dự buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Công an xã Tân Thạnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; hướng dẫn nhận diện các loại ma túy, nhất là ma túy mới; phân tích tác hại và phương thức, thủ đoạn lôi kéo người lao động sử dụng ma túy. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa, không thử hoặc sử dụng chất kích thích, sản phẩm không rõ nguồn gốc.

Ký cam kết xây dựng doanh nghiệp không có ma túy.

Báo cáo viên nhấn mạnh, ma túy có thể len lỏi vào khu nhà trọ, cơ sở sản xuất và các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, mỗi công nhân cần nâng cao cảnh giác, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm.

Dịp này, đại diện Ban Giám đốc Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký cam kết phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động tham gia phòng, chống ma túy, xây dựng doanh nghiệp không có ma túy; Liên đoàn Lao động tỉnh trao Hộp thư số Công đoàn cho Công đoàn cơ sở, góp phần tiếp nhận thông tin, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.