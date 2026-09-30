Nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước

Các học viên tham gia lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ngày 29/9, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Thể thao dưới nước thành phố Đà Nẵng khai mạc lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi năm 2026. Tham gia tập huấn có hơn 80 học viên là nhân viên cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước trên địa bàn thành phố.

Trong 5 ngày lớp tập huấn diễn ra, các học viên được trang bị kiến thức chung về cứu hộ bơi, lặn; kỹ thuật các kiểu bơi; kỹ năng bơi, lặn; kỹ năng cứu hộ đuối nước; các biện pháp đề phòng đuối nước. Đồng thời được hướng dẫn quy trình khảo sát 5 bước sơ cứu ban đầu (D.R.A.B.C) nhằm đánh giá tình trạng nạn nhân trước khi tiến hành hồi sức tim, phổi. Đặc biệt, học viên trực tiếp thực hành kỹ năng sơ cấp cứu nạn nhân bị bất tỉnh do đuối nước; xử trí dị vật đường thở, xử trí đột quỵ, choáng; kỹ năng bơi thực dụng, cách tiếp cận nạn nhân và tư thế dìu nạn nhân; kỹ năng bơi hoàn thiện động tác, phương pháp cứu đuối…

Theo ông Nguyễn Đình Hòa, Chánh Văn phòng Hiệp hội Thể thao dưới nước thành phố Đà Nẵng, lớp tập huấn hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên cứu hộ chất lượng, kịp thời xử lý các tình huống đuối nước tại cơ sở. Điều này sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng thành điểm đến an toàn, hạn chế các tai nạn đuối nước. Đặc biệt, qua hoạt động lần này, ban tổ chức hy vọng nhận thức về phòng, chống đuối nước trong người dân và du khách được nâng cao.

Trước lớp tập huấn cho nhân viên cứu hộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2026. Hơn 200 học viên, gồm cán bộ phụ trách thể thao các địa phương, giáo viên giáo dục thể chất và huấn luyện viên đến từ các trường học trên địa bàn thành phố hoàn thành lớp học và được trao giấy chứng nhận. Hiện các học viên nỗ lực tổ chức lớp dạy bơi tại cơ sở mang lại hiệu quả tích cực.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, thành phố sở hữu nhiều biển, ao hồ và sông suối, nên nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn. Do đó, việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ dạy bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em và nâng cao chuyên môn cho nhân viên cứu hộ là cần thiết. Thành phố khuyến khích nhân viên cứu hộ tham gia các hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng. Đồng thời tạo điều kiện cho các địa phương mở rộng lớp dạy bơi, giúp nhiều trẻ em có cơ hội tiếp cận kỹ năng phòng, chống đuối nước. Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống đuối nước.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động và tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường cùng toàn xã hội trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.