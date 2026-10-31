Nâng cao nhận thức pháp lý về kinh doanh đa cấp cho thế hệ trẻ

Tối ngày 30/10, tại TP. Đà Nẵng, Chung kết cuộc thi "Sinh viên thông thái 2026" đã chính thức diễn ra với chủ đề "Tìm hiểu pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp". Chương trình do Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức.

Trải qua các vòng tranh tài hấp dẫn và giàu tính sáng tạo, đội thi xuất sắc nhất đến từ trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã chinh phục Ban giám khảo cũng như khán giả để đăng quang ngôi vị Quán quân. Ban Tổ chức cũng đã trao các giải Nhì cho Trường Đại học Luật (Đại học Huế), giải Ba cho đội thi Đại học Duy Tân; giải Khuyến khích cho Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Phạm Văn Đồng.