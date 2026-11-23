Hiện nay, Hạt Kiểm lâm Phong Nha quản lý tổng diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp gần 139.000ha (phân theo chức năng rừng, gồm: Rừng đặc dụng trên 90.500ha, rừng phòng hộ gần 14.500 ha, rừng sản xuất trên 30.000ha, ngoài quy hoạch lâm nghiệp gần 3.000ha) với địa hình hiểm trở, có nhiều km đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Đáng chú ý, trên địa bàn có nhiều hộ đồng bào Bru-Vân Kiều, Ma Coong, A Rem cùng sinh sống.

Với địa bàn quản lý rộng, Hạt Kiểm lâm Phong Nha đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước về công tác sử dụng, BV-PTR được phân công. Trong đó, đơn vị tập trung mạnh vào công tác TTPBPL về lâm nghiệp, xem đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng, BV-PTR.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Phong Nha tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp tại địa bàn xã Thượng Trạch - Ảnh: V.L

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hạt Kiểm lâm Phong Nha đã TTPBPL về lâm nghiệp tại các bản của xã Thượng Trạch với hơn 450 người tham gia; tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và bảo tồn động vật hoang dã cho trên 510 hộ; phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức 2 buổi TTPBPL về PCCCR, bảo vệ động vật hoang dã thu hút 240 người; phối hợp với UBND xã Thượng Trạch triển khai 3 buổi tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR, phát nương làm rẫy cho 250 người...

Trưởng bản A Ki, xã Thượng Trạch Đinh Nít chia sẻ: “Trước đây, nhiều bà con vào rừng săn bắt, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã, tình trạng đốt, chặt hạ cây rừng tự nhiên để mở rộng diện tích sản xuất vẫn còn xảy ra. Những năm gần đây, nhờ chính quyền địa phương và Kiểm lâm, Công an thường xuyên TTPBPL về lâm nghiệp nên nhận thức của hầu hết bà con dân bản đã được nâng lên đáng kể. Mỗi một hộ đồng bào Ma Coong ở bản A Ki bây giờ đều nắm bắt được việc giữ rừng hiệu quả sẽ mang lại sự bình yên, ấm no cho bản làng”.

“Việc bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của từng hộ đồng bào Bru-Vân Kiều nơi đây. Vì vậy, khi người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về lâm nghiệp sẽ góp phần gìn giữ hiệu quả nguồn tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng”, Trưởng bản Rào Con, xã Phong Nha Hồ Thẩu chia sẻ.

“Bên cạnh hình thức tuyên truyền thông qua tổ chức các đợt họp thôn, bản, đơn vị còn đa dạng hình thức tuyên truyền, như: Bố trí 2 bảng pano ở địa điểm người dân thường qua lại, gần rừng để cảnh báo, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, săn bắt, buôn bán động vật hoang dã; phối hợp với UBND xã Thượng Trạch thiết kế, cắm hơn 200 biển cảnh báo về PCCCR, săn bắt động vật hoang dã, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên các tuyến đường, gần rừng và các bản trên địa bàn.

Song song, đơn vị còn tổ chức ký kết quy chế phối hợp với nhiều đơn vị đứng chân trên địa bàn nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ chú trọng đa dạng hóa các hình thức TTPBPL về lâm nghiệp, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã Thượng Trạch không xảy các vụ vi phạm về công tác sử dụng, BV- PTR”, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phong Nha Phan Thanh Lộc cho biết thêm.